Прогнозируемая экономическая рецессия также предвещает ослабление мировой гегемонии США

Согласно новым прогнозам от экспертов агентства Bloomberg, вероятность того, что экономика США в течение ближайшего года столкнётся с рецессией, выросла с предыдущих 65% до 100%, что подтверждается и независимыми оценками экономистов с Уолл-стрит. Это показывает, что политика Вашингтона в целом всё больше идёт вразрез с мировыми тенденциями, а также фактически предвещает начало заката американской гегемонии, пишет Global Times.



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Хотя президент Джо Байден заявил, что США смогут избежать рецессии и что любой экономический спад будет «очень незначительным», прогнозы и оценки экспертов свидетельствуют, что ожидания грядущей рецессии постоянно растут. И это говорит о том, насколько неэффективно администрация Байдена действовала как с точки зрения стимулирования экономики, так и с точки зрения снижения инфляции, пишет Global Times.

Согласно новым опубликованным на днях прогнозам в рамках виртуальной экономической модели, составленной экспертами агентства Bloomberg, вероятность того, что экономика США в ближайшие 12 месяцев скатится в рецессию, уже достигла 100% — и это довольно резкий скачок по сравнению с предыдущими оценками, согласно которым она составляла 65%, отмечается в статье. Подобные прогнозы указывают, что глобальная американская гегемония также движется к закату, подчёркивает Global Times.

Оценки независимых экономистов с Уолл-стрит также свидетельствуют, что вероятность рецессии в США заметно возросла. Согласно данным отдельного опроса агентства Bloomberg, в котором приняли участие 42 американских экономиста, вероятность рецессии в течение ближайшего года, по их мнению, выросла на 10% за последний месяц.

Подобные ожидания рецессии, несмотря на все предыдущие обещания американской администрации, указывают, насколько плохо она справляется с задачами по стимулированию экономики и снижению инфляции, и это наверняка ослабит позиции демократов на предстоящих выборах, предупреждает Global Times. Несмотря на то что Федеральная резервная система уже неоднократно повышала процентные ставки, чтобы сдержать стремительный рост стоимости жизни, потребительская инфляция в США выросла в сентябре ещё на 8,2% по сравнению с прошлогодними показателями.

Причём это уже седьмой месяц подряд, когда индекс роста потребительских цен в США превышает 8%, говорится в статье. Различные экономические проблемы, с которыми сталкивается Америка, создают все предпосылки для потенциального спада. И тот факт, что администрация Байдена при этом всё равно продолжает пытаться подавлять китайские технологии, говорит о том, что в нынешней внешней политике Вашингтона также существуют серьёзные проблемы, пишет Global Times.

В результате подобная политика лишь усугубляет экономические проблемы и ослабляет американскую экономику, отмечается в статье. И это объясняется тем, что, по сути, вся внешняя политика США по-прежнему направлена на сохранение глобальной гегемонии, невзирая на связанные с этим затраты и негативное влияние на рынок, констатирует Global Times.

В частности, Вашингтон ввёл санкции против китайских технологических компаний, а также принял жёсткие меры против китайского производства и создал специальные подразделения в глобальных отраслевых цепочках, пытаясь сохранить для США самое выгодное положение и максимально вмешиваться в дела Китая, говорится в статье.

Кроме того, он всеми силами пытается помешать новым китайским разработкам. Например, в этом месяце правительство США объявило о крупном пакете мер экспортного контроля, в том числе направленных на то, чтобы отрезать Китай от некоторых полупроводниковых микросхем, производимых на американском оборудовании в любой точке мира, пишет Global Times.

При этом Вашингтон игнорирует тот факт, что хотя подобная политика «разъединения» и конфронтации в полупроводниковой отрасли действительно способна нанести ущерб китайским компаниям, она в то же время может одновременно подстегнуть инфляцию в США и спровоцировать там экономическую рецессию ещё раньше, чем это ожидают эксперты, подчёркивается в статье.

Параллельно американская администрация продолжает раздувать пламя конфликта на Украине, манипулируя глобальными энергетическими рынками и преследуя собственные стратегические интересы. Вашингтон одновременно отправляет всё больше оружия в Европу, действуя в интересах своих нефтяных и оружейных компаний. Все они закрывают глаза на потери и страдания жителей Европы, а также на экономический ущерб, который из-за этого терпят и многие страны развивающегося мира, говорится в статье.

Агрессивное повышение процентной ставки ФРС на экономическом уровне показывает, что американскую администрацию заботит лишь то, как стимулировать собственную экономику при одновременном снижении инфляции, чтобы попытаться сохранить экономическую гегемонию США и американского доллара. В этих условиях ФРС менее всего заинтересована в решении проблем, которые провоцирует неограниченное печатание денег в США, и пытается «экспортировать кризис» в остальные страны мира, используя доллар в своих интересах, пишет Global Times.

Однако всё более частые повышения процентных ставок, которые уже способствовали «аномальному» повышению курса доллара с целью сдерживания инфляции, могут иметь неприятные обратные последствия в виде роста стоимости финансирования и роста экспортных цен, предупреждают эксперты. Что ещё более важно, США приняли сильную долларовую политику, чтобы сохранить свою экономическую гегемонию, однако доверие к доллару при этом всё равно падает на фоне их безответственной политики на мировой арене, констатирует Global Times.

В результате всё большее число остальных стран начинают искать пути для «дедолларизации», надеясь тем самым избежать негативных побочных эффектов гегемонистской политики Вашингтона, отмечается в статье. Это становится одним из приоритетов для их правительств при принятии решений: они обдумывают, как защитить свои интересы от влияния политики США, проводя диверсификацию валютной системы.

Серьёзные расхождения действующей внешней политики США как в политическом, так и в экономическом отношении, по сравнению с актуальными тенденциями мирового развития, фактически означают начало заката глобальной американской гегемонии, предупреждает Global Times. «Всё это означает, что гегемония США разрушает себя», — заключает автор.