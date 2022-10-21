Разногласия не дают лидерам ЕС решить газовый вопрос

Лидеры Европейского союза в очередной раз собрались, чтобы принять меры по обеспечению европейских стран газом по комфортной цене. Среди предложений звучит идея о совместных закупках, а также установление предельной цены. Однако, как пишет The Guardian, разногласия мешают 27 странам прийти к общему решению.



AP

На саммите, на котором лидеры ЕС должны обсудить вопрос об ограничении цен на энергоносители, вскрылись глубокие разногласия. Политики встречаются уже во второй раз за две недели, отмечает The Guardian.

Под сильным давлением Парижа, Рима и Мадрида Европейская комиссия предложила механизм предотвращения «крайней волатильности и чрезмерных цен» — заблокировать проведение сделок с газом выше определенного уровня. При этом 15 стран-членов и вовсе требовали ввести ограничение цен.

Вдохновлённая общей закупкой вакцин во время пандемии, Еврокомиссия хочет, чтобы страны объединились для покупки газа, увеличивая свое влияние на продавцов. В то время как предложения по общей закупке газа получили широкую поддержку, планы по ограничению цены вызывают серьезные разногласия.

Германия, крупнейшая экономика Европы и крупнейший потребитель газа, заявляет при поддержке Нидерландов, что любая попытка ограничить цены может иметь неприятные последствия, если вместо ЕС танкеры со сжиженным природным газом отправятся в Азию. Идея комиссии установить «динамический» предел цен, который сделал бы европейские цены выше азиатских, подняла вопрос, как к этому отнесутся союзники, например, Япония и Южная Корея.

Прибыв на саммит, канцлер Германии Олаф Шольц взял на вооружение примирительный тон: «Понятно, что цены на газ, на нефть и на уголь должны снизиться. Цены на электроэнергию должны снизиться. И это то, что требует общих усилий от всех нас в Европе».

Дипломаты не очень-то верят, что на саммите удастся договориться о предельной цене на энергоносители, поскольку есть и технические сложности, и политическая проблема согласовать мнение 27 стран. Прежде ЕС получал 40% импорта газа из России, но сегодня этот показатель упал до 7,5%. Сейчас кто-то по-прежнему получает довольно много газа из России, а кто-то, как Кипр и Швеция, вообще не используют газ или используют очень мало газа в своем энергетическом балансе.

Из-за этого вопроса углубляются проблемы между Берлином и Парижем, При этом президент Франции Эмануэль Макрон заявил в отношении Германии: «Ни для Германии, ни для Европы нет ничего хорошего в том, что она себя изолирует». Лидер Франции также отметил, что у него «две очень простые цели»: снизить цену на газ и «сохранить наше единство».

С тех пор, как ЕС запустил серию чрезвычайных планов по энергосбережению, цены на газ в Европе упали. Однако многие эксперты опасаются, что зима 2023-2024 годов может стать для Европы ещё большим испытанием.

Но даже план совместных закупок вызвал критику со стороны правых правительств Польши и Венгрии, «у которых аллергия на строгий контроль ЕС», пишет автор статьи. И Варшава, и Будапешт сопротивляются тому, чтобы участие в общих закупках было обязательным. Так, накануне встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях: «Последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает мне о том времени, когда мы вместе покупали вакцины. Это было медленно и дорого».

При этом экологи раскритиковали Германию ещё и за то, что она хочет развивать газовые месторождения. А другие страны не впечатлило предложение Берлина установить субсидии на электроэнергию. Критики говорят, что этот план несправедлив и рискует исказить единый рынок ЕС, потому что государства-члены без такой большой казны, как у Германии, не могут таким же образом поддерживать своих потребителей, пишет The Guardian.