Мнение: О сгустившихся тучах над Сергеем Шойгу



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Ходят упорные слухи, что российский министр-ветеран, нынешний глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в значительной степени утратил благорасположение своего патрона и начальника, президента России Владимира Путина. И министерское кресло под ним зашаталось. Конечно, ни один здравомыслящий человек не поверит в подобные инсинуации: перед лицом беспрецедентных вызовов российская #власть монолитна, как никогда. И #народ, кстати, сплотился тоже…

Но вот объективные факты.

Юбилейный День рождения главы государства не ознаменовался очередной, ставшей уже традиционной, поездкой на Алтай или в Сибирь в компании Сергея Шойгу. И сообщений о том, что свой ежегодный отпуск Владимир Путин провёл вместе с главой Минобороны, тоже не было. Конечно, спецоперация — не время отдыхать и праздновать. Потому и юбилей был отмечен в кругу самых близких. Но люди говорят, что впервые за много лет Сергея Шойгу туда «не позвали».

Какие-то не самые значимые люди, региональный глава Рамзан Кадыров и «кремлёвский повар» Евгений Пригожин много раз позволяли себе критиковать руководство Минобороны. Не упоминая, впрочем, персоналий. И «укорота» им не последовало. Более того, волну критики поддержали так называемые «военкоры». А попытка на людской роток накинуть платок ещё больше ударила по имиджу оборонного ведомства и была оперативно свёрнута. При этом работу со #СМИ курируют в АП РФ её первые замы Сергей Кириенко и Алексей Громов. Так что тут не «самодеятельность».

На фотографиях, опубликованных кремлёвской пресс-службой с позавчерашнего заседания Совбеза, Сергей Шойгу отсутствует среди силовиков, принимавших участие в мероприятии. «Вместо» него — начальник Генштаба Сергей Герасимов. А ведь там глава государства объявил о новых мерах в сфере национальной безопасности, включая введение военного положения в четырёх регионах. Кому, как не министру обороны при этом присутствовать: это его «епархия».

Ну и пошли слухи, что в кресло главы оборонного ведомства метит нынешний тульский губернатор, генерал-полковник Алексей Дюмин

Казалось бы, вчерашнее посещение Верховным главнокомандующим военного полигона Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие, должно было развеять все сомнения. Ведь президента сопровождал лично министр обороны. Но опять же, на тех фото, которые показал Кремль, всё не так однозначно. И глава государства подчёркнуто в штатском, и Сергея Шойгу немного «задвинули».

Тот самый случай, когда картинка стоит тысячи слов?

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