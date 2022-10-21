 

Мальчик утверждает, что сгорел в прошлой жизни, когда был чернокожей женщиной

21.10.2022, 5:38, Разное
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5-летний мальчик с тех пор, как научился говорить, уверяет, что в прошлой жизни он был чернокожей женщиной, которая погибла в огне пожара.

С 2-летнего возраста, когда он научился сносно говорить, Люк Рулман из Цинциннати, штат Огайо, США, регулярно пугал своих родителей рассказами о своей прошлой жизни. Сейчас ему 5 лет и он продолжает рассказывать о том, что раньше он был чернокожей женщиной по имени Пэм (Памела).

Поначалу, когда он упоминал Пэм, его родные думали, что он говорит о какой-то родственнице, но потом они выяснили, что среди них нет никого с таким именем, в том числе среди соседей и знакомых.

А потом Люк наконец заявил им, что Пэм это был он до того, как умер и попал на небеса.

“Раньше я был таким, но я умер и попал на Небеса. Я видел Бога и потом Бог столкнул меня вниз, и я стал ребенком, и меня назвали Люком”, – рассказывает мальчик.

По словам мамы Люка, ее сын регулярно рассказывает подробности своей прошлой жизни. К примеру о том, что он ездил на поезде в Чикаго, при том, что у них нет родных в Чикаго и они никогда там не были, тем более с Люком.

“Он говорил нам о том, что когда был девочкой, то у него были черные волосы или когда он видел чьи-то серьги он мог сказать “У меня были такие же серьги, когда я был девочкой”, – рассказывает Эрика Рулман, мать Люка.

Эрика начала собирать истории Люка о Пэм и потом наткнулась на историю с пожаром в чикагском отеле Paxton в 1993 году. Среди 19 погибших там была некая Пэм Робинсон, чернокожая женщина, детали жизни которой показались Эрике подозрительно похожими на то, что рассказывал ее сын.

Когда Эрика связалась с продюсерами телешоу о паранормальных явлениях “Призрак внутри моего ребенка” (The Ghost Inside My Child) и рассказала им о Люке, те решили проверить ее версию о Пэм Робинсон. Они пригласили Эрику с Люком на съемки и показали мальчику несколько фотографий с разными чернокожими женщинами, среди которых было и фото 30-летней Пэм Робинсон.

Когда Люк увидел эти фото, он без колебаний сразу же выбрал именно фото Пэм Робинсон и сказал, что это та самая Пэм, о которой он рассказывал.

В конце концов создатели шоу уговорили Эрику связаться с семьей покойной Пэм Робинсон и рассказать им о том, что, возможно, душа их дочери переродилась в 5-летнем мальчике.

Попутно Эрика обнаружила, что у покойной Пэм и Люка есть много схожих увлечений, к примеру они оба обожали музыку Стиви Уандера и игру на клавишных инструментах.

К сожалению, семья Пэм Робинсон отказалась от каких-либо контактов с прессой и неизвестно, общались ли они с Эрикой и Люком и что думают обо всем этом.


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