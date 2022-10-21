 

“Это обычный слив”: почему убившая женщину актриса Большова так хладнокровна

21.10.2022, 4:47, Разное
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Совсем недавно
актриса театра и звезда русских сериалов Анна Большого насмерть сбила человека
в Калужской области. Женщина тут же позвонила в скорую и полицию, чтобы помочь
пешеходу, но безуспешно.

После трагедии
прошло совсем немного времени, но убившая женщину актриса только входит в
стадию переживания стресса. Об этом в разговоре с Пятым каналом заявила
психолог Ирена Сирма. Анна Большова держит бурю страха, вины и чувства несправедливости
глубоко в себе. Сирма поясняет, что Большова буквально зажала в себе эти эмоции
и не дает им выйти наружу, поэтому со стороны она так хладнокровно.

Не последнюю роль
играет и профессия Анны Большовой. Как актриса она умеет вживаться в роль молчаливого,
безэмоционального человека. Может показаться, что так легче пережить трагедию,
но за этим стоит большой риск.

Психолог
предупреждает, что такое действие может сильно навредить здоровью Анны
Большовой. Специалист предлагает провести специальную психологическую практику,
которая поможет совладеть с эмоциями.

Для этого нужно,
так сказать, выговориться. Не обязательно делать это вслух или адресовывать другому
человеку. Подойдет и обычный лист бумаги, на котором можно оставить весь
негатив. “Это обычный слив эмоций. Не проживать ничего”, — поясняет
психолог. Так, Анна Большова проработает свои психологические защиты и поскорее
научиться жить с травмой.


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