 

С начала 2022 года в новостройки по программе реновации переехали более 13 тысяч человек

21.10.2022, 3:25, Разное
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Число переселенцев за неполный 2022 год на 60% больше, чем за весь 2021-й. О ходе программы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с начала года 13583 московских семьи получили равнозначные квартиры в новостройках.

Больше всего договоров заключено на юго-востоке Москвы – 3675. Также переселение активно идет на юге, севере, юго-западе и западе столицы, рассказал министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящее время переселение по программе реновации идет в 78 районах Москвы, которые охватывают все административные округа. В текущем году переезд начался в 14 районах, заявил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

“В четвертом квартале текущего года планируется начать переселение еще более 10 тысяч человек”, – отметил чиновник. Его слова приводит портал mos.ru.

Первый этап реновации продлится до 2024 года. Он завершен уже на 40%. Продолжается переселение из 437 ветхих домов, 52 здания демонтировали.

В рамках первого этапа расселят 1087 жилых домов. С начала 2022 года для переселенцев построили уже 400 тысяч квадратных метров жилья, готовы 48 новостроек.

В конце сентября сообщплось, что переселение по программе реновации начали 90 тысяч человек. Из них более 73 тысяч уже переехали в новые квартиры с полной отделкой класса комфорт.

В новом жилье установлена вся необходимая сантехника, электрическая плита, современные пластиковые окна и радиаторы. Часть квартир выделяют для людей с ограниченными возможностями.

Москвичи переезжают в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же магазинами, социальными объектами, станциями метро, остановками, местами отдыха.

В кварталах реновации создается комфортная городская среда. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, организуют дополнительные парковочные места. На первых этажах жилых домов открываются магазины, предприятия сферы услуг.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, построенных около полувека назад. Второй этап переселения пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.


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