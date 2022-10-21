 

17 лет скрывала дочь от Кончаловского и воспитывала ее с другим: судьба актрисы Ирины Бразговки

21.10.2022, 3:25, Разное
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Ирина Бразговка впервые появилась на экранах еще в 12 лет. А сегодня на счету актрисы десятки разнообразных ролей в сериалах и кино. Если карьера артистки сложилась удачно, то в любовных делах ей не так повезло. Личная жизнь Ирины была насыщенной, но далеко не всегда счастливой.

Будущая актриса появилась на свет в 1954 году и выросла в семье госслужащего и учительницы. На экраны Ирина попала по счастливой случайности, когда режиссер Игорь Добролюбов, живший по соседству, пригласил ее на съемки своего фильма “Иду искать”. В школьные годы Бразговка снялась еще в нескольких фильмах, а затем не раздумывая уехала поступать во ВГИК.

Получив заветный диплом, Ирина Бразговка начала работать певицей в ансамбле, но при этом продолжила сниматься. Одной из самых заметных работ артистки стала роль в фильме “Гонки по вертикали”. А в 90-е, когда многие актеры остались без работы, Ирине приходилось пробовать себя в самых разных профессиях и даже подрабатывать уборщицей. К счастью, в начале нулевых непростой период закончился, и артистка вернулась на экраны.

Личная жизнь звезды была не менее насыщенной, чем карьера. В конце 70-х у актрисы случился страстный роман с Андреем Кончаловским. Отношения продлились несколько месяцев и закончились, когда артист уехал за границу. А позже Ирина поняла, что беременна. Она родила дочку Дарью и воспитала ее с другим мужчиной.

Со вторым избранником, Александром, артистка познакомилась еще во время беременности. Новый возлюбленный принял дочь Ирины как родную и во всем помогал молодой матери. А потом у пары родилась общая дочка Саша. Семья просуществовала 15 лет, а затем супруги расстались.

Долгие годы Кончаловский даже не догадывался, что у него растет дочь. Лишь спустя 17 лет режиссер узнал всю правду от знакомых и связался с Ириной. Вскоре отец и наследница впервые встретились. Артист нашел общий язык с Дарьей и помог ей получить образование за границей.

Сейчас Ирине Бразговке 67 лет. Актриса продолжает сниматься и руководит собственной детской мастерской, но большую часть времени старается посвящать семье. Дочери Ирины давно выросли и подарили ей внуков.


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