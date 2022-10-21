У вас Усс отклеился

К задержанию сына красноярского губернатора: это не новое дело Бута — всё серьезней.

Узнав о задержании в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, вверенное ему народонаселение принялось строчить в соцсетях и мессенджерах о карме, законе бумеранга, о том, что «папку нужно увольнять с должности, а то шантажировать будут», и все эти оценки, да что там — ликование, тут же обрастали сотнями сердечек или плюсов. И если вам это кажется злорадством и чем-то отвратительным — соглашусь. Но это тоже закон бумеранга: кому и плакать о сердобольном, традиционно сострадательном русском народе, только не представителям высших эшелонов российской власти — они последовательно вытаптывали в этом народе его лучшие черты и культивировали эту озлобленность, сделали все для этой ненависти, пока прорывающейся лишь изредка. Но сдерживать ее в такие моменты уже не получается.

Вот самая наглядная социология — измерять это праздничное настроение в первые минуты и часы после новостей об аресте чьей-либо из российских богачей яхты за рубежом. У нас здесь не получается, так хоть там. Вот же он, действительно — другой свет. Покинув Россию, каждый получает, что заслужил.

И семья Усса — из этой же компании. Поясню. Главная проблема Красноярска и красноярцев — экологическая катастрофа. Ее участники — Дерипаска и Мельниченко, крупнейший в мире алюминиевый завод и угольные ТЭЦ. А власть — Усс — десятилетиями ничего не далает, и его сын Артем является бенефициаром «небольшого угольного разреза» (добыча 2 млн тонн бурого угля в год, по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежит 38,7% «Сибугля» — на прошлый год). Не так давно завирусился ролик, где Европу под песню Визбора «А зима будет большая» пугали отключением российского газа и предрекали ей суровые испытания. Дескать, назло мамке отморозите уши. А стращали и троллили европейцев… видами парящего в мороз Енисея и Красноярска, который в принципе не газифицирован. На угле здесь, в миллионном городе и трехмиллионном крае, всё: и тепло, и ток (крупнейшие ГЭС дают электричество алюминиевым заводам). И ролик этот в Красноярске восприняли как издевку над собой.

Усс заявлял о готовности принять магистральный газ, невзирая на семейное дело. Но это слова, слова. А люди дышат прямо сейчас и регулярно, фильтруют воздух — на выдохе он чище.

И своими болезнями и смертями, вызванными таким воздухом, приумножают богатства избранных семей и бизнесменов. Теперь немного понятней о злорадстве? Что должны чувствовать родители астматичных, бледных, как небо за городом, детей, слыша вот такие новости?

Нью-Йорк

О деле Усса-младшего заслуживающая доверия информация есть пока лишь из одного источника — минюста США, остальное — комментарии и трактовки. Итак, американское ведомство (а именно — офис прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка) сообщает, что федеральный суд Бруклина (Нью-Йорк) обнародовал обвинительное заключение пяти гражданам России:

Юрию Орехову (42 года, Дубай),

Артему Уссу (40, Москва),

Светлане Кузургашевой (32, Москва), также известной как «Лана Нойманн»,

Тимофею Телегину (39, Москва)

Сергею Тулякову (52, Москва)

по 12 пунктам:

обвиняемые получили военные технологии от американских компаний, контрабандой перевезли миллионы баррелей нефти и отмыли десятки млн долларов для российских олигархов и организаций, на которые наложены санкции.

Также предъявлены обвинения Хуану Фернандо Серрано Понсе («Хуанфе Серрано», 47 лет, Дубай), и Хуану Карлосу Сото — они выступали посредниками в незаконных нефтяных сделках в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

О фигурантах минюст США сообщает следующее. Усс и Орехов были совладельцами гамбургской компании по торговле промышленным оборудованием и товарами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Орехов также был ее директором. Кузургашева работала под его руководством и возглавляла одну из подставных компаний, участвовавших в схеме. Последние двое, по данным американского минюста, якобы получили и приобрели у американских производителей секретные технологии военного и двойного назначения, в т.ч. передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах и спутниках. Эти товары в конечном счете ушли российскому ВПК, в т.ч. находящимся под санкциями компаниям, контролируемым Телегиным и Туляковым («Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс»);

некоторые из этих электронных компонентов обнаружены на российском вооружении, утверждает американский минюст.

В 2019 году Орехов отправился в США, чтобы закупить детали, используемые в истребителях российского производства Су (Сухой) и истребителях-невидимках американского производства F-22 Raptor. Орехов и Усс, предполагает американский минюст, также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен млн баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями (он не назван), и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине.

Серрано Понсе и Сото заключили сделки на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые были направлены через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций. В одном из сообщений Серрано Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени российского олигарха, на которого наложены санкции, заявив, что «Он [олигарх] также находится под санкциями. Вот почему мы [действуем] от имени этой компании [NDA GmbH]. В качестве прикрытия».

Схема также включала фальсифицированные транспортные документы и супертанкеры, которые отключили свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение нефти.

Минюст приводит выдержки и еще из одного разговора обвиняемых. 30 марта

Орехов спросил Усса: «Вы решили покинуть Россию?» В ответ тот якобы пошутил: «[Ты] хочешь быть международным беглецом?»

Минюст подчеркивает, что оплата незаконной деятельности NDA GmbH путем множества уловок часто происходила через финансовые учреждения США, и, таким образом, банки обрабатывали десятки млн долларов в нарушение санкций США и других уголовных законов. В одном из разговоров с Сото Орехов похвастался, что «не было никаких опасений… это самый дерьмовый банк в Эмиратах… они платят за все». Для осуществления этих транзакций и отмывания доходов в схеме также использовались массовые денежные переводы через курьеров в РФ и Латинской Америке, а также переводы в криптовалюте на миллионы долларов.

Минюст приводит высказывания о сути дела представителей ФБР, прокуратуры и целевой группы KleptoCapture (созданной 2 марта для соблюдения санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, введенных США и их союзниками и партнерами в ответ на спецоперацию РФ в Украине). Прокурор восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис заявил: «Мы продолжим расследование, разоблачим и привлечем к ответственности тех, кто разжигает *** [СВО] РФ в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег».

Майкл Дж. Дрисколл (помощник и.о. директора ФБР, Нью-Йоркское отделение) заявил: «Сегодня мы объявляем о ликвидации сложной сети […] Эта сеть планировала закупать сложные технологии для прямой поддержки слабеющего ВПК России. В то время как противники Америки могут искать инновационные средства для подрыва США, они будут постоянно сталкиваться с решимостью ФБР неустанно выявлять и преодолевать все угрозы национальной безопасности США — независимо от того, где они возникают».

Орехова задержали в Германии, Усса — в Италии, оба задержаны по запросу США и будут подвергнуты процедуре экстрадиции. Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.

Красноярск

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — так прокомментировал неприятности сына губернатор Усс. Сам он находится в санкционном списке ряда западных государств и Украины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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