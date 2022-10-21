Обозреватель Fox News нашла пять причин, чтобы Байден сменил политику по Украине

В отношениях РФ и США сейчас максимально напряжённый период: они проведут военные манёвры на фоне сложной ситуации на Украине и ухудшения двусторонних отношений. Поэтому, пишет обозреватель Fox News, Джо Байден должен прекратить ожидать смены обстановки и усадить Москву и Киев за стол переговоров, иначе ситуация может значительно обостриться уже между США и Россией.



AP

В понедельник НАТО начала полномасштабные ядерные учения неподалёку от российской границы, в которых будут участвовать, в том числе, бомбардировщики B-52, способные нести ядерный заряд, пишет обозреватель Fox News Ребека Коффлер. Эти учения, видимо, пересекутся с российскими манёврами «Гром», во время которых РФ тоже будет испытывать свои ядерные силы. И во вторник американские ВВС перехватили два российских самолёта, которые хоть и не вошли в воздушное пространство США, но зашли в зону воздушной обороны Аляски.

И в США, и в Европе, как пишет автор статьи, прекрасно понимают, что сейчас период, сопряжённый с высокими рисками. Европейские чиновники готовят граждан к вероятному ядерному сценарию на Украине, и 73% американских избирателей очень обеспокоены ситуацией на Украине. Поэтому, настаивает обозреватель, Джо Байден должен начать путь к снижению напряжённости на Украине, и на то есть пять причин.

Во-первых, США сейчас рискуют быть втянутыми в противостояние с Россией, отмечает автор статьи. Она прогнозирует, что РФ будет наращивать напряжённость. При этом, по её словам, РФ не собирается наносить ядерный удар по США, но будет использовать кибератаки и удары по американским спутникам, от которых зависит и военная мощь, и повседневная жизнь американцев. В этом заключается асимметричная стратегия России. Кроме того, РФ придерживается стратегии, по которой на каждое действие Украины или США она будет отвечать ещё большим усилением напряжённости.

Во-вторых, и Путин, и Байден сейчас находятся в трудном положении, им нужно друг друга перехитрить. По словам автора статьи, РФ так и не восстановилась от унижения из-за того, что проиграла холодную войну, и Путин всё своё время у власти вынашивал план реванша. А в Вашингтоне очень хотят преподать Путину урок за Украину и за помехи интересам США в мире. Так что получается, что и Путин, и Байден склонны к эскалации ситуации, и хладнокровия добиться непросто.

В-третьих, риторика Вашингтона, который называет Путина военным преступником, лишь способствует тому, чтобы он демонстрировал более острую реакцию. Он считает, что не может позволить себе проиграть, поскольку Украина как часть российского периметра безопасности — это основа всей стратегии безопасности России. «Это путинская версия доктрины Монро».

В-четвёртых, РФ склонна приписывать врагу действия по худшему сценарию. Поэтому иногда она принимает жёсткие меры превентивно, пишет обозреватель, вспоминая сбившийся с курса в 1983 году корейский самолёт, который СССР принял за шпионский.

Наконец, риск недопонимания и просчётов, из-за чего может вспыхнуть конфликт между НАТО и Россией, в ближайшие недели может вырасти. НАТО и РФ проводят учения посреди конфликта, который развивается на фоне худшего кризиса в отношениях США и России.

Пока что стратегия Байдена по снижению напряжённости заключалась в том, чтобы надеяться на изменения. «Наш лидер наивно надеется, что Путин передумает и скажет своим войскам паковать чемоданы и покинуть Украину. Но вместо этого он должен действовать в соответствии с его недавним предупреждением о ядерном Армагеддоне и снизить напряжённость в этой опасной ситуации, приведя Путина и украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров», — пишет обозреватель Fox News.