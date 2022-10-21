 

В Москве проверить здоровье можно в 72 центрах “Мои документы”

21.10.2022, 2:00, Разное
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Помимо посещения поликлиник, в Москве есть несколько способов быстро проверить свое здоровье. Летом в столичных парках работают павильоны “Здоровая Москва”, в которых в течение часа можно пройти тест на состояние своего организма. Проверить здоровье также можно в диагностических комплексах в 72 офисах госуслуг “Мои документы”, которые открыты каждый сезон.

Современные диагностические комплексы стали появляться в МФЦ в августе 2020 года – в самый разгар пандемии коронавируса. С того момента ими воспользовались свыше 400 тысяч раз.

Диагностика в центрах госуслуг “Мои документы” абсолютно бесплатна. Она дает базовую информацию о состоянии здоровья. С помощью современной аппаратуры можно определить состав тела и уровень насыщения крови кислородом, измерить пульс и артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания и проверить ритм сердца. В среднем на обследование тратиться около семи минут.

Кстати, если возникнет желание, можно записаться к врачу в поликлинику прямо на главном экране диагностического комплекса. Для этого можно даже не проходить экспресс-обследование. Нужно будет лишь ввести номер полиса обязательного медицинского страхования и указать дату рождения.

А еще интересно, что с недавних пор в центрах госуслуг можно получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию. С мая этим сервисом воспользовались 15 тысяч жителей Москвы. Они получили подробное меню на целую неделю.

Также можно получить индивидуальные рекомендации по физической активности, пройдя экспресс-обследование. Специалисты подберут набор упражнений и дадут советы по их выполнению.

В 25 центрах государственных услуг “Мои документы” можно сделать электрокардиограмму, причем всего за одну минуту. Там установлено кардиокресло. Результаты обследования можно отправить на электронную медицинскую карту.

Во флагманских центрах госуслуг есть робот-диагност, который также можно проверить здоровье. Искусственный интеллект измерит температуру, давление и пульс, уровень сахара в крови, уровень насыщенности крови кислородом и объем легких.

Районные центры “Мои документы” работают каждый день с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.


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