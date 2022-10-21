 

В Москве продается жилья на 1,4 трлн рублей

21.10.2022, 2:00, Разное
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Общая стоимость квартир и апартаментов, находящихся сейчас в продаже в столичных новостройках, составляет 1,4 трлн рублей. Примерно 20% от данной суммы приходится на десять жилых комплексов. Всего в реализации находится порядка 62,6 тыс. лотов.

Первое место по общей стоимости лотов в продаже занимает премиальный дом “Лаврушинский” от застройщика Sminex в районе Якиманка. Здесь продается более 120 квартир суммарной стоимостью 59,3 млрд рублей. Стоимость самого дорогого лота в проекте достигает 2,1 млрд рублей.

В премиальном микрорайоне “Остров” от застройщика “Донстрой” в Крылатском продаются квартиры на общую сумму почти в 39 млрд рублей. В трех десятках домов в продаже представлено 850 лотов.

В масштабном микрорайоне “Прокшино” от группы “А101” в Новой Москве в продаже находится еще больше лотов – почти 2,3 тыс. Однако этот проект относится к классу “комфорт”, цены здесь ниже, а общая стоимость реализуемого жилья составляет 38,3 млрд рублей.


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