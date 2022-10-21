Присяжные в суде Нью-Йорка оправдали актера Кевина Саейси по делу о домогательствах

Актер Кевин Спейси признан присяжными суда в Нью-Йорке невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

Присяжные вынесли вердикт менее чем за полтора часа, передает газета NYT. Жюри решило, что в 1986 году действия Спейси в отношении 14-летнего Рэппа не носили сексуального характера и не могут быть признаны растлением малолетних, информирует ТАСС.

Скандал вокруг Спейси разгорелся в 2017 году, тогда актера обвинили в сексуальных домогательствах несколько мужчин. После этого Спейси был отстранен от работы в сериале «Карточный домик» и других проектах.

Позже суд обязал актера выплатить почти 31 млн долларов продюсерской компании MRC, занимавшейся производством «Карточного домика».

В июне 2021 года Спейси впервые после скандала снялся в фильме итальянского режиссера Франко «Человек, который нарисовал Бога».

—