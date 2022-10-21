Глава Белгородской области сообщил о ранении ребенка при взрыве похожего на дрон ВСУ устройства

В Белгородском районе устройство, похожее на используемый ВСУ дрон, взорвалось в руках у девятилетнего ребенка, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram губернатор сообщил, что устройство ребенок нашел на улице. Объект сдетонировал у мальчика в руках, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

—