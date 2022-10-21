 

Глава Белгородской области сообщил о ранении ребенка при взрыве похожего на дрон ВСУ устройства

21.10.2022, 1:56, Новости дня
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В Белгородском районе устройство, похожее на используемый ВСУ дрон, взорвалось в руках у девятилетнего ребенка, мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram губернатор сообщил, что устройство ребенок нашел на улице. Объект сдетонировал у мальчика в руках, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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