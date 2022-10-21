 

Британский генерал – Запад больше не может полагаться на превосходство в воздухе — наступила эпоха беспилотников

21.10.2022, 1:50, Разное
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Западные военные стратеги отныне не могут рассчитывать на то, что в случае конфликта им обязательно удастся обеспечить господство в воздухе — ведь теперь противник с большой долей вероятности будет оснащён дешёвыми беспилотниками, заявил в беседе с корреспондентом The Daily Telegraph генерал лейтенант британских вооружённых сил Джеймс Мартин. Как отмечается в материале издания, такие заявления от британского командования прозвучали сразу после того, как Россию обвинили в масштабном применении беспилотников на Украине.


AP

Широкое распространение беспилотников, которые в настоящее время применяются военными практически повсеместно, привело к тому, что западные страны больше не могут планировать операции исходя из того, что им гарантирован контроль над воздушным пространством в зоне конфликта, заявил в интервью Daily Telegraph генерал-лейтенант вооружённых сил Соединённого Королевства Джеймс Мартин. 

Как пояснил Мартин, который побеседовал с корреспондентом издания на полях проходящих в Германии учений «Цербер», дешевизна и доступность беспилотных летательных аппаратов в нынешнее время «практически демократизировали применение воздушного пространства и воздушной разведки».  

«Мы больше не исходим из предположения о том, что имеем контроль над воздушным прстранством. Мы не исходим из того, что имеем превосходство в воздухе, как это было на Ближнем Востоке, — приводит его слова Daily Telegraph. — Теперь мы исходим из того, что у нас будут ограниченные возможности добиться желаемых целей. В этом и заключается разница между борьбой против сопоставимого по силе противника и противоповстанческой операцией». 

По словам британского офицера, сегодня потенциальные противники имеют доступ к высокотехнологичным боевым средствам. «В Ираке и Афганистане нам о таких вещах беспокоиться не приходилось, потому что у оппонента не было возможности предпринять какие-то ответные шаги — но теперь они есть», — заявил Мартин. 

По мнению Мартина, противопоставить этой угрозе можно «базовые приёмы военной дисциплины» — такие, например, как маскировка техники и перемещений войск, говорится в материале Daily Telegraph. 

Подобные мысли британский генерал высказал после того, как западные чиновники обвинили Россию в применении на Украине беспилотников-камикадзе, к которым Москва, по мнению западных же наблюдателей, прибегла потому, что у неё «кончаются ракеты большого радиуса действия», напоминает корреспондент издания. 

На вопрос журналиста о том, являются ли учения «Цербер» посланием для России, Мартин ответил так: «Мы иммено что демонстрируем и оппонентам, и союзникам и партнёрам, что готовы к бою. Первым мы показываем, что у нас есть и воля, и средства для того, чтобы сражаться, а вторым — что мы твёрдо намерены их поддерживать. И в обоих этих аспектах мы воспринимаем эту командировку крайне серьёзно». 

По данным Daily Telegraph, в учениях «Цербер» задействованы 3300 военнослужащих и 800 единиц техники из шести стран НАТО. На манёврах при помощи компьютерных средств симуляции отрабатываются самые разные сценарии, начиная от применения химоружия и заканчивая падениями вертолётов и использованием противником РЭБ.    


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