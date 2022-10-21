Недостатки западных санкций позволяют Москве уменьшать экономический ущерб

Против РФ были введены жёсткие санкции, однако у них есть недостатки, которые дают Москве передышку и уменьшают экономический ущерб. Как пишет American Thinker, некоторые эксперты утверждают, что санкции оказали незначительное влияние, а в случае с энергетикой и вовсе усилили позиции России. Другие заявляют, что санкции нанесли ущерб отдельным сегментам российской экономики и привели к некоторым очевидным изменениям в поведении Москвы, хотя эта точка зрения, судя по всему, «не подкреплена поддающимися измерению и наблюдаемыми показателями».



AP

Сегодня ведутся ожесточённые дебаты о том, эффективны ли западные санкции, призванные заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине. Как пишет American Thinker, введённые ограничения жёсткие, но у них есть недостатки, которые позволяют РФ получить передышку и уменьшают экономический ущерб для российского правительства.

Как продолжает автор материала, некоторые утверждают, что санкции оказали незначительное влияние, а в случае с энергетикой усилили позиции России, предоставив Кремлю нежелательные рычаги давления в преддверии зимы в Европе. Другие заявляют, что санкции нанесли ущерб отдельным сегментам российской экономики и привели к некоторым очевидным изменениям в поведении Москвы, хотя эта точка зрения, судя по всему, «не подкреплена поддающимися измерению и наблюдаемыми показателями».

До недавнего объявления Россией о присоединении новых территорий против Кремля был введён длинный список санкций, воздействие которых на Москву было неоднозначным. Высокие цены на нефть и газ в определённом смысле помогли России. Как заявил главный экономист аналитического агентства Argus Media Дэвид Файф, за последний год доходы РФ от продажи сырой нефти выросли на 41%. Это «составляет 40 процентов от общего объёма российского экспорта, и поэтому они в значительной степени помогают финансировать специальную военную операцию». Файф предупредил, что, с другой стороны, санкции ослабляют Россию, «блокируя её доступ к высокотехнологичным комплектующим, в которых нуждается её военно-промышленный комплекс». Санкции оказывают влияние, но, похоже, здесь есть как положительные, так и отрицательные стороны.

После присоединения Россией новых территорий были введены новые санкции, в том числе и против российских политиков. Кроме того, ужесточены санкции в отношении тех, кто ведёт с Россией торговлю. Однако некоторые компании, в частности европейский аэрокосмический гигант Airbus, продолжают торговать с Москвой. Airbus продолжает импортировать титан из России, несмотря на то, что по объёму экспорта этого металла РФ занимает лишь третье или четвёртое место в мире.

«Правительству США необходимо в назидание другим наказать такие компании, как Airbus, если они будут продолжать игнорировать санкции. В противном случае его действия становятся лишь демонстрацией ни к чему не приводящих намерений, которая принижает его цели по улучшению ситуации, что неизбежно приведёт к войне», — уверен автор материала.