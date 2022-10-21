Мнение: Можно или нельзя проиграть

И вот еще любопытное завихрение госпропаганды «из последних». Поскольку подбирать оправдания непростительному и объяснения противоестественному в конце концов надоедает – они себе решили по максимуму упростить задачу: бросить пустые попытки умничать (тем более что клиническим идиотам это в принципе трудно), и выкатить одно общее, генеральное Объяснение Сразу Всему: да, мол, мы скоты и подлецы, мы всё делаем через одно место, будем продолжать в том же духе и дальше, почему не спрашивайте – но! Это наша родина, сынок, поэтому нам никак нельзя проиграть, и надо только победить.

Предполагается, что после упоминания про родину и про победу лица у всех просветлеют, все неприятные вопросы забудутся, и все пойдут, как зомби, и дальше нырять в дерьмо прямо этими самыми лицами, не стирая с них вечной идиотической улыбки. «Мы же не можем проиграть!»

Во-первых, кто такие «мы», и во-вторых – почему «не можем»?! Начать с того, что «мы» всегда спокойно проигрывали (только в новейшее время – проиграли США в Холодной войне, Афганистану и Чечне – в «горячей», мировому спорту – в допинг-скандалах, Китаю и куче стран – в технологической гонке, и т.д.); так почему б не проиграть еще и Украине? Что мешает?

А главное: о какой «победе» вообще может идти речь? Что такое «победа» в понимании отечественных глупцов? Когда СССР победил Германию, хотя бы было понятно, что тем самым он наказал агрессора и устранил с его стороны угрозу самому своему существованию. Однако в этом смысле «победить Украину» в принципе нельзя – поскольку Украина никогда не угрожала существованию РФ и не была агрессивна. Или «победа» – это захватить Украину? ЗАЧЕМ? В эти дни идея захвата Украины в мертвых мозгах отечественных зомби вообще выглядит крайне зловеще– ведь мы видим, что они Украину и всех украинцев ненавидят лютой ненавистью. Зачем присоединять к себе государство, в котором ты ненавидишь всех, а все местные, соответственно, тебя? Это что за садомазо?

И зеркальный вопрос – а что тогда поражение? Что ЕЩЁ плохого и ужасного может произойти с РФ помимо того, что с ней уже случилось?

Золотовалютные резервы исчезли? Уже исчезли.

Изоляция от всего мира произошла? Уже произошла.

Обозначение «русский» вызывает ужас и отвращение по всей планете? Уже да.

Смерть уже пришла в каждый дом? Да, постучалась повестками.

Всеобщее оскотинивание уже имеет место? Да, более чем.

Жизнь в стране ухудшается с каждым днем? Безусловно.

Перспективы самые мрачные? Уже давно.

На уже захваченные области Украины придется тратить массу денег «на восстановление», денег, которые очень похожи на репарации? Да, уже обложили оброком все регионы, и они уже стонут.

Ну и? Какого ЕЩЁ проигрыша вы ждете? В чем он будет выражаться – в потере драгоценного Путина? В независимости регионов? В вооружении зеков и захвате ими городов в России – городов, которые по сравнению с украинскими гораздо хуже защищены?

Но это всё тоже УЖЕ происходит.

Поражение, от которого как бы спасаются дураки, с выпученными глазами требуя убивать ЕЩЕ БОЛЬШЕ украинцев – уже произошло. Оно уже тут. Мы, Россия, проиграли сами себя. Надо бежать из этого адского казино – хотя бы через черный ход.