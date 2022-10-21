Натуральный уход за кожей осенью: особенности и лучшие средства, которые можно сделать самостоятельно

Уход за кожей – это не о выборе крема или маске для лица, это комплексная процедура, которая должна включать отшелушивание, увлажнение и питание кожи. А чтобы получить максимальный эффект, следует заменить ингредиенты, которые можно найти в типичных продуктах по уходу, натуральными ингредиентами, которые действительно полезны для кожи. И это можно сделать самостоятельно.

Отшелушивание кожи

Эту процедуру часто упускают из виду при уходе за кожей, а вместе с тем только благодаря ей остальные компоненты работают. Это предварительная работа по подготовке кожи к увлажнению. Потому что пилинг удаляет мертвые клетки кожи, чтобы она могла легче впитывать влагу.

Увлажнение: рецепты средства для ванны и спрея для лица

Осенью, когда температура падает, наша кожа может стать сухой и зудящей. К счастью, недостаток влаги в воздухе можно компенсировать хорошей ванной. Вы можете использовать настоящее масло семян тыквы, киноа, английскую соль и эфирное масло мускатного ореха, чтобы приготовить домашнее средство для ванны со специями, которое омолаживает кожу.

Средство для ванны со специями

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

1/2 стакана соли Эпсома мелкого помола. 1/4 стакана листового чая со специями из тыквы. 1 чайная ложка масла семян тыквы или масла сладкого миндаля. 1/4 стакана поджаренных хлопьев киноа или овсяных хлопьев. 1/2 чайной ложки специй для тыквенного пирога. 4 капли эфирного масла. 4 муслиновых чайных пакетика или герметичных контейнера.

В большой стеклянной миске смешайте мелкую английскую соль, масло семян тыквы и эфирное масло мускатного ореха. Тщательно перемешайте, чтобы минеральная соль равномерно распределилась. Добавьте рассыпной чай со специями из тыквы, поджаренные хлопья киноа и приправу для тыквенного пирога. Хорошо перемешайте и поместите в муслиновые мешочки или герметичные контейнеры. Когда наберется горячая вода опустите мешочки в ванну и наслаждайтесь процедурой.

Спрей для лица

Наша кожа нередко нуждается в дозе увлажнения в течение дня, будь то из-за погоды или вашего типа кожи. В этом поможет спрей для лица. Для его приготовления нужно:

2 столовые ложки сока алоэ вера. 60 г гидрозоля ромашки. 1 столовая ложка растительного глицерина. 120 г дистиллированной воды.

В небольшом стеклянном мерном стаканчике смешайте все ингредиенты. Хорошо взбейте смесь. Затем с помощью воронки осторожно перелейте в стеклянную бутылку с распылителем. Встряхните перед использованием.

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Детокс с домашней маской для лица

Со всей косметикой, средствами по уходу за кожей и волосами, которые использует большинство из нас, и нездоровой пищей, которую мы употребляем каждую осень, наша кожа нуждается в детоксикации в это время года. Ничто так хорошо не удаляет загрязнения с кожи, как тыквенная маска для лица.

Для ее приготовления понадобится:

1 столовая ложка тыквенного пюре. 1/2 чайной ложки меда. 1 чайная ложка бентонитовой глины. 1/8 чайной ложки витамина Е в масле.

Смешайте 1 чайную ложку бентонитовой глины с 1 столовой ложкой тыквенного пюре в небольшой миске. Используя маленькую ложку или шпатель для маски, смешайте эти ингредиенты вместе, затем добавьте 1/2 чайной ложки меда и 1/8 чайной ложки витамина Е. Тщательно перемешайте, пока маска не начнет формироваться. Этот рецепт маски для лица рассчитан примерно на два использования и может храниться в холодильнике до недели для второго применения.

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Увлажнение с помощью крема для лица

В отличие от детокса или отшелушивания, увлажнение — это шаг, который следует повторять ежедневно в рамках естественного осеннего ухода за кожей. Этот шаг помогает сбалансировать выработку кожного сала и предотвратить появление сухих пятен на теле и лице.

Для домашнего крема для лица нужно подготовить:

1 чашку геля алоэ вера. 1/2 чашки кокосового масла. 2 столовые ложки масла жожоба. 1,5 столовой ложки пастилок из пчелиного воска. 5-8 капель эфирного масла лаванды.

В пароварке смешайте 1/2 стакана кокосового масла, 2 столовые ложки масла жожоба и 1,5 столовой ложки гранул пчелиного воска. Если нет пароварки, используйте классическую водяную баню. Нагревайте ингредиенты, пока они не растают. Дайте смеси остыть, примерно час-полтора.

После остывания медленно добавьте 1 стакан геля алоэ вера и перемешайте ручным миксером или погружным блендером. Смешивайте, пока смесь не станет легкой и воздушной. Затем добавьте от пяти до восьми капель эфирного масла лаванды и снова перемешайте. Перелейте крем для лица в стеклянную баночку. Хранить можно 3-4 месяца.