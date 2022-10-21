 

Московские фонтаны подготовили к зиме

21.10.2022, 0:35, Разное
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В этом году фонтаны в Москве начали работать в конце апреля. В столице их примерно 600. Есть традиционные, “сухие”, плавающие, музыкальные, светодиодные. В октябре сезон фонтанов завершился. Специалисты их привели в порядок и законсервировали на зиму. Все они подготовлены к холодам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что консервация фонтанов на зиму включает в себя целый комплекс работ. Сначала из системы сливается вода и проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, а также промывка сооружения, после чего демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, монтируют заглушки.

“Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями”, – рассказал Бирюков.

Зимой работа не прекратится. В этот период фонтаны будут готовить к новому сезону. Их обслуживают около 350 специалистов. В их обязанности входит осмотр конструктивных и декоративных элементов, проверка электротехнического оборудования, системы вентиляции и отопления помещений насосных станций, чистка фонтанов и территории вокруг них от снега и наледи.

В зимний период также проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, монтируют щиты управления подводной подсветки и системы безопасности контроллеров, осуществляют профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностируют гидравлику.

Дренажные насосы должны исправно и без перебоев работать во время холодов. С помощью таких насосов откачивается талая вода. За этим также регулярно следят специалисты.

Ранее Петр Бирюков сообщал о ремонте комплекса плавающих фонтанов на Водоотводном канале. По его словам, как только завершился сезон, эти фонтаны демонтировали с помощью специального самоходного понтона и крана-манипулятора и отправили на склад. После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, говорил заместитель мэра Москвы. Его слова приводили “Дни.ру”.


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