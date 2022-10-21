Такер Карлсон – правительство США нарушает Конституцию, подвергая книги цензуре

Крупнейший в мире книжный онлайн-магазин amazon.com заблокировал все труды российского философа А. Дугина и множество других работ, что было прямо подтверждено министерством финансов, пишет ведущий Такер Карлсон в эфире своего телешоу на Fox News. Цензурирование книг — это нарушение права американцев читать то, что они хотят, и противоречит Конституции США, подчеркнул ведущий.

Сайт amazon.com — вы помните, они начинали как книжный онлайн-магазин. Это самый большой книжный в мире, у них есть всё! Нет того, что нельзя найти на Amazon, в том числе книги, бывшие в употреблении. Так, если вы решите зайти на Amazon, чтобы прочесть книги, написанные человеком, о котором говорят в новостях, чьи идеи напрямую влияют на события, происходящие в мире, — вы будете искать работы за авторством Александра Дугина.

Дугин — это один из самых популярных российских авторов и политфилософов. Он не работает ни на правительство, ни на Владимира Путина — он просто философ. То есть если вам интересно, о чём они там (в России. — ИноТВ) думают, вы будете искать работы Дугина на Amazon, но ничего не найдёте! Серьёзно? Это, кажется, достаточно крупный писатель, его не может не быть на Amazon! Поэтому мы связались с Amazon, чтобы узнать, почему нам не удалось найти ни одной книги, написанной им. А потом мы поняли — он был заблокирован на Amazon. Затем мы запросили у Amazon список всех книг и авторов, которые были заблокированы на их платформе. Но они нам его не предоставили. Мы пытались раз за разом, и наконец Amazon прислал нам ответ, состоящий из пяти слов, цитирую: «Amazon соблюдает все действующие законы». Действующие законы… В Соединённых Штатах нет законов, запрещающих издательство книг, потому что существует Первая поправка (к Конституции США. — ИноТВ). Правительство не может, ни при каких обстоятельствах, цензурировать какую бы то ни было книгу, и точка! Либо что-то, что вы хотите высказать, и точка! Потому что в этом заключаются (наши. — ИноТВ) права!

Вскоре мы узнали, что Amazon и министерство юстиции игнорировали наш Билль о правах. В Amazon, по-видимому, приняли такое решение по указке министерства финансов, что последовало в связи с «дезинформацией». Это указание применяется не только к самому Дугину, но и к членам его семьи, кроме его дочери, которая недавно была убита украинским правительством. Но нам нельзя говорить об этом. Говорила ли она что-то не то? Может, и говорила. Но всё хорошо, они (Украина. — ИноТВ) ведь борются за свободу! Но суть не в этом. Дело в том, что в нашей стране, которая очень сильно отличается от Украины, нам можно читать то, что мы хотим. Но теперь мы не можем, поскольку администрация Байдена требует от крупнейшего книжного магазина в мире цензурировать книги, с которыми она не согласна! И Amazon исполнил это требование без каких-либо вопросов. Настолько очевидный пример нарушения Первой поправки не выдумывают даже на парах юридического факультета!

Затем мы обратились в министерство финансов, действительно ли это произошло? Да, так и есть! Они, по сути, подтвердили это: «Мы не комментируем возможные вопросы правоприменения, но министерство юстиции продолжает строго соблюдать санкции, введённые против России». Серьёзно? Что касается правительства США, у него нет никаких законных оснований для того, чтобы подвергнуть какую бы то ни было книгу цензуре. Это запрещено! Это важный момент, такое запрещено в этой стране, и точка! Нам не важно, кто написал книгу! Вы имеете право её прочесть! Вы можете читать всё, что вам хочется, вы американец! И если у вас пропадает возможность читать какую угодно литературу, уже не важно, что вы американец, — вы раб! Amazon отказал нам в предоставлении списка прочих книг, которые они заблокировали, но очевидно, что они цензурируют кучу других работ! Почему мы не можем узнать, что это за книги? Мы продолжим заниматься этим вопросом. Если будут случаи юридического оспаривания запрета книг — что в шаге от их сжигания, — надеемся, такие случаи будут оспариваться. Мы сообщим вам об этом.

Дата выхода в эфир 19 октября 2022 года.