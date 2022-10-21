 

Мнение: Контрнаступление?

21.10.2022, 0:10, Разное
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«РИА Новости» пишут, что российские войска после отражения атак ВСУ под Херсоном перейдут в контрнаступление на николаевском, одесском и днепропетровском направлениях. Об этом «….заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов».

Дословно: «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал Стремоусов.

Это же что получается? Генерал Суровикин и его подчиненные замыслили что-то сокрушительное, нарисовали карты,  соорудили макеты, провели КШУ (командно-штабные учения), начали готовиться, подтягивают резервы, подвозят бойцов, технику, боеприпасы…. Прикидывают,  где и как проведут церемонию принятия капитуляции Украины и сдачи в плен Зеленского….   А тут какой-то чиновник, имеющий доступ к секретной информации, взял и рассказал «РИА Новости» про планы военных. Понятное дело, что про эти планы тут же узнал и противник. Фактор внезапности утерян….

Нет ли тут состава преступления, за которое УК предусматривает ответственность по ст 283 (разглашения гостайны)? Или это контролируемый слив дезинформирмации?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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