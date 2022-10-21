Я же не эта, как её там! – Личное мнение

Настюха Ивлеева — ни с того ни с сего! — накинулась на нашу любимку — разведённую Агатку Муциенице.

Нашу, подчеркну, Агатку, поэтому обижать мы её не дадим, да?



Я не такая. Фото: Соцсети

«А почему вы вообще решили у меня это спросить? Я же не эта, как ее там… Агата Муценидзе», — дерзко парировала Настюшка вопрос о том, как простить парню измену.

Надо же.

То есть, точно такая же разведёнка Ивлеева, которая всё никак не оставит талантливого мужа в покое и ходит за ним тень матери Гамлета, не какая-то там Муциенице!

Другая, да?

Вот лично я в упор не понимаю, в чём тут принципиальная разница. Агатка таскается за мужем и мечтает воссоединиться. Настюха таскается за своим бывшем мужем с теми же, как я подозреваю, намерениями.

Кто кому изменял или не изменял — мы тут свечку не держали. Да это в контексте разницы и неважно. Важен развод и то, что бывшего нужно оставить в покое.

Ни та, ни другая с этим необходимым после развода заданием не справились и в ближайшее время не справятся.

Так в чём тогда разница? Очевидно, что разницы нет.

А если нет разницы, зачем кидаться на женщину в похожей жизненной ситуации?

Вот если бы над рАгатой посмеялась Танька Брухунова, это бы можно было принять. Счастливая замужняя дама в самом расцвете сил. Но ведь с таким же успехом Танька может посмеяться и над Настёной.

Девочки, и ты, Настька, живите дружно. От лица широкой общественности возмущена, когда одна из вас кидается на другую. Критиковать вас, ржать над вами и давать дельные советы могу только я. А вы не бузите.

Согласны? Или вы видите разницу между Настей и Агаточкой? Ну и в чём она?

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