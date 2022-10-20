Мнение: Русский наци Холмогоров

Нашел краткое объяснение “почему нельзя проиграть” в тг-канале Холмогорова: человек называет себя “русским националистом” с 90-х еще годов, типа православный и постоянно сгорает от желания всех убить, при этом настолько неразборчив в связях, что вызвал моральное (!) осуждение даже со стороны Галковского. В общем, образцовый экземпляр. Пишет:

“Нам придется разгромить и уничтожить Украину даже в том (маловероятном) случае, если мы не сможем воссоединить ни единого человека, даже если нам придется срыть до материка все построенные заводы и отравить весь чернозем, даже если нам придется подрезать сухожилия своей экономике и потерять множество лучших наших молодых мужчин.

Если встанет выбор между победой Украины и глобальной ядерной войной, то ядерная война предпочтительней”.

То есть – это некрофилия в самом чистом виде. Человек жаждет смерти как оргазма, до такой степени, что почти уже не скрывается. Маньяки, одним словом. “Множество лучших наших молодых мужчин” тоже пускай сдохнут- понятно, Холмогорову соперники не нужны, он старый, больной и некрасивый.

Это, пожалуй, все-таки ближе к упырям, чем к зомби. В ядерном пламени упыри не горят – поэтому они его и не боятся.