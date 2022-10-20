“Я ему желаю там быть”: кто хочет в отместку Пугачевой отправить ее внука на Украину

Еженедельно

шоумен Рустам Солнцев дает свои комментарии одному изданию. В последнем интервью

мужчина обсудил Аллу Пугачеву и ситуацию вокруг ее внука — Никиты Преснякова.

В своих

рассуждениях Солнцев поднимает провокационный вопрос. Шоумен предполагает, что

кто-то специально хочет отправить внука Аллы Пугачевой на Украину. Солнцев

считает, в отместку артистке недоброжелатели могли опуститься до таких, по

сути, варварских методов.

“Я в эту

ситуацию верю с полпинка”, — комментирует шоумен.

Несмотря на то,

что внук Аллы Пугачевой — публичная личность, свое местоположение Никита Пресняков

не афиширует. По некоторым слухам, музыкант покинул Россию еще в первые дни

после объявления мобилизации. Другие источники сообщают, что Пресняков уехал

после новостей о появлении повестки.

Супруга внука

Аллы Пугачевой Алена Краснова отказывается общаться с прессой. Однако, на ее

страничке в социальных сетях выходит реклама, снятая в Москве. Судя по всему,

девушка продолжает жить в России.

“Если Никита

оказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть”,

— заявляет Рустам Солнцев в конце беседы об Алле Пугачевой.