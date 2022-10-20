“Я ему желаю там быть”: кто хочет в отместку Пугачевой отправить ее внука на Украину
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Еженедельно
шоумен Рустам Солнцев дает свои комментарии одному изданию. В последнем интервью
мужчина обсудил Аллу Пугачеву и ситуацию вокруг ее внука — Никиты Преснякова.
В своих
рассуждениях Солнцев поднимает провокационный вопрос. Шоумен предполагает, что
кто-то специально хочет отправить внука Аллы Пугачевой на Украину. Солнцев
считает, в отместку артистке недоброжелатели могли опуститься до таких, по
сути, варварских методов.
“Я в эту
ситуацию верю с полпинка”, — комментирует шоумен.
Несмотря на то,
что внук Аллы Пугачевой — публичная личность, свое местоположение Никита Пресняков
не афиширует. По некоторым слухам, музыкант покинул Россию еще в первые дни
после объявления мобилизации. Другие источники сообщают, что Пресняков уехал
после новостей о появлении повестки.
Супруга внука
Аллы Пугачевой Алена Краснова отказывается общаться с прессой. Однако, на ее
страничке в социальных сетях выходит реклама, снятая в Москве. Судя по всему,
девушка продолжает жить в России.
“Если Никита
оказался где-то благополучно за границей, то, слава Богу! Я ему желаю там быть”,
— заявляет Рустам Солнцев в конце беседы об Алле Пугачевой.
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