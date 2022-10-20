“Муж сделал”: нарожавшая семеро по лавкам Седокова снова выкатила пузо

Певица, бывшая

участница группы “ВИА-Гра”, а теперь и блогер Анна Седокова всегда

искренне делится с поклонниками подробностями своей жизни. Она показывает жизнь

с детьми, свои покупки, а еще любит откровенничать на тему отношений.

Также Анна

Седокова уделяет пристальное внимание своей внешности, будь то макияж, прическа

или фигура. Именно о своем теле артистка решила поговорить в последней публикации

в социальной сети.

Напомним, что у певицы

уже трое детей. Нарожавшая семеро по лавкам Анна Седокова всегда быстро

приходила в форму после беременностей, придерживаясь правильного питания и

занимаясь спортом. Но иногда в жизни происходят неконтролируемые события, из-за

которых привычная рутина может сбиться.

Так, Анна

Седокова рассказала, что на нервной почте не ограничивала себя в еде и перестала

заниматься спортом. Эмоциональное состояние артистки тоже ухудшалось — у нее

появились панические атаки и депрессия. Результатом стал лишний вес, и Седокова

выкатила подписчикам свое отросшее пузо.

“Муж сделал

это фото в фиолетовой футболке. Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась.

Что стало с моим прессом. Откуда этот живот?” — поделилась мыслями Анна.

Постепенно режим

наладился, и сейчас Анна Седокова возвращается к своей шикарной фигуре. Она

подбодрила подписчиц, сказав, что за несколько месяцев можно выйти даже из

самой сложной ситуации.