 

“Муж сделал”: нарожавшая семеро по лавкам Седокова снова выкатила пузо

20.10.2022, 23:14, Разное
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Певица, бывшая
участница группы “ВИА-Гра”, а теперь и блогер Анна Седокова всегда
искренне делится с поклонниками подробностями своей жизни. Она показывает жизнь
с детьми, свои покупки, а еще любит откровенничать на тему отношений.

Также Анна
Седокова уделяет пристальное внимание своей внешности, будь то макияж, прическа
или фигура. Именно о своем теле артистка решила поговорить в последней публикации
в социальной сети.

Напомним, что у певицы
уже трое детей. Нарожавшая семеро по лавкам Анна Седокова всегда быстро
приходила в форму после беременностей, придерживаясь правильного питания и
занимаясь спортом. Но иногда в жизни происходят неконтролируемые события, из-за
которых привычная рутина может сбиться.

Так, Анна
Седокова рассказала, что на нервной почте не ограничивала себя в еде и перестала
заниматься спортом. Эмоциональное состояние артистки тоже ухудшалось — у нее
появились панические атаки и депрессия. Результатом стал лишний вес, и Седокова
выкатила подписчикам свое отросшее пузо.

“Муж сделал
это фото в фиолетовой футболке. Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась.
Что стало с моим прессом. Откуда этот живот?” — поделилась мыслями Анна.

Постепенно режим
наладился, и сейчас Анна Седокова возвращается к своей шикарной фигуре. Она
подбодрила подписчиц, сказав, что за несколько месяцев можно выйти даже из
самой сложной ситуации.


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