Independent – США решили напомнить миру о своей «ядерной триаде»

Глава Центрального командования США генерал М.Э. Курилла посетил одну из ядерных подводных лодок ВМС страны, находящуюся в водах Ближнего Востока, пишет The Independent. Эта поездка и начавшиеся учения НАТО призваны продемонстрировать РФ и Ирану боеготовность и ядерные возможности Вашингтона, подчёркивает автор материала.



AP

В период напряжённости в отношениях США с Ираном и Россией визит главы Центрального командования генерала Майкла Эрика Куриллы на борт американской подводной лодки «Западная Вирджиния» (USS West Virginia), оснащённой баллистическими ракетами, стал своего рода напоминанием о ядерном потенциале Вашингтона, пишет The Independent.

Упомянутое судно — это субмарина большой дальности класса «Огайо», которые также известны как «бумеры»: они малозаметны, способны наносить ядерные удары, оснащены ракетами Trident II D-5 и считаются ключевым стратегическим средством сдерживания в руках Штатов. США редко афишируют местонахождение своих атомных подводных лодок и нечасто используют их для патрулирования в регионе Ближнего Востока, но известно, что во время визита командования «Западная Вирджиния» плыла в нейтральных водах Аравийского моря.

Подводный флот США, базирующийся в Бангоре, штат Вашингтон, и Кингс-Бей, штат Джорджия, представляет собой одну из частей ядерной триады страны наряду с бомбардировщиками дальнего действия В-2 и В-52 военно-воздушных сил и межконтинентальными ракетами Minuteman III. Сообщается, что генерал Курилла встретился с вице-адмиралом Брэдом Купером, командующим 5-м флотом ВМС США, а также наблюдал за демонстрацией возможностей субмарины. «Эти подводные лодки — жемчужина ядерной триады, и «Западная Вирджиния» показала высокую гибкость, живучесть, боеготовность и мощь (американских ВМС. — ИноТВ)», — цитирует слова Куриллы The Independent.

Ранее крупные авианосные группы направлялись в регион в том числе для сдерживания Ирана. С тех пор как войны в Ираке и Афганистане закончились, авианосцы американского военно-морского флота не часто присутствовали в водах Ближнего Востока и высокое командование стало редко посещать их. Тем временем НАТО начало свои ежегодные ядерные учения в северо-западной Европе, в ходе которых задействуются бомбардировщики B-52, способные нести на борту ядерные бомбы. Блок пребывает в ожидании объявленных Россией ядерных учений, резюмирует автор материала.