 

Все еще брюнетка Шарлиз Терон в дерзком образе на премьере в Лос-Анджелесе

20.10.2022, 22:50, Разное
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В Лос-Анджелесе прошла премьера фэнтези-драмы Netflix “Школа добра и зла”. С 19 октября фильм доступен на стриминговом сервисе. Звездой кинопоказа стала Шарлиз Терон, которая играет в фильме декана школы. 

Актриса продемонстрировала прекрасную фигуру и длинные ноги, надев черную полупрозрачную блузу из шелка, сквозь который виднелось кружевное бра, и черную юбку из шелковой тафты с разрезом до бедра. Комплект из круизной коллекции Dior сезона весна-лето 2023 дополнили кружевные сапоги на шнуровке того же бренда. “Вишенкой” на торте стала брошь в виде цветов на шее.

Фильм основан на одноименном романе Сомана Чайнани 2013 года. В центре сюжета – лучшие подруги Софи и Агата, они учатся в заколдованном учреждении, где дети становятся сказочными героями или злодеями.


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