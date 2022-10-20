 

Мнение: Лиз Трасс – умничка!

20.10.2022, 22:15, Разное
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Кстати, вот же пример для нашего упыря – наглядный, с пылу с жару. Избрали дурищу в премьер-министры Британии, 45 дней порулила – и сама же видит: не тянет. Ну и ладно: не получается рулить – дай порулить другому. Взяла и сама подала в отставку.

А у нас-то почему так нельзя? Ведь достойный же выход! И это ведь при том, что “кризис” в Великобритании с нашим несопоставим, по сравнению с нашей бурей у них – легкая рябь по воде…

Источник: Размышления вольного социолога


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