Опрятный внешний вид снова в моде: слегка осовремененные университетские образы 2000-х стали главным трендом осени

Мода в стиле преппи снова вернулась, однако не такой, какой мы ее знали. Сейчас практически повсюду можно увидеть массивные лоферы, негабаритные блейзеры свободного покроя, жилеты, свитера и широкие шикарные брюки. Опрятный внешний вид выглядит стильно, эффектно и пользуется огромной популярностью.

Сейчас трикотажные изделия и университетские куртки уже перестали ассоциироваться с социально-экономическим статусом. Стиль преппи все время видоизменяется, и каждый может его легко интерпретировать по-своему.

Модное вдохновение

Универсистетский стиль является одним из примеров увлечения поколения Z с отсылкой к 90-м и началу 2000-х. Новая эра опрятности перенимает оригинальные стили, но уже с современным уклоном.

Традиционные вещи, в частности мокасины, сейчас имеют стильную и массивную подошву. Юбки с клетчатым принтом представлены в модных коллекциях самых известных брендов.

Самым интересным в новом стиле преппи является то, что его теперь можно легко применить ко множеству модных ниш.

Самое простое – это изменение цвета наряда и обуви. Это делает образ крутым и стильным.

Стильные наряды

На Неделе моды в Париже в этом году можно было увидеть красивые и модные образы в стиле преппи. Например, интересно смотрится коричневая повязка в рубчик, бледно-голубой шерстяной пуловер, пиджак оверсайз в черно-красную клетку, короткая юбка, сумка через плечо и белые блестящие лакированные туфли-лодочки с острым носком. Этот образ на Неделе моды соответствует практически всем стандартам преппи.

Также интересно смотрится белая рваная майка, черный блейзер в полоску, соответствующие брюки, черная блестящая кожаная сумка, солнцезащитные очки, туфли-лодочки на каблуках.

Стиль преппи является отличным вариантом для офиса. Такие наряды являются чем-то средним между модой и функциональностью.

Модели в стиле 90-х и 2000-х

Их 90-х и 2000-х годов можно позаимствовать много модных моментов из стиля преппи. Это эпохи, которые до сих пор доминируют в современной моде.

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Можно красиво сочетать между собой плиссированные юбки и гольфы до колена.

Осень и зима являются идеальным временем для стиля преппи. Отличным решением станут уютные трикотажные изделия, университетские куртки и кардиганы. Они сочетают моду и комфорт, что очень важно для холодной погоды.

Благодаря таким нарядам можно одеваться немного более официально, но при этом сохранять довольно непринужденный и расслабленный стиль. Хорошо смотрится сочетание широких брюк и негабаритных блейзеров.

В этом году также центре внимания лоферы. Это не только красивая и стильная обувь, но еще и очень комфортная.

Если хочется выглядеть круто, то можно сочетать свои лоферы с белыми носками. Если хочется сделать действительно смелое заявление, то стоит добавить к наряду классический галстук.

Как составить образ

Если хочется выглядеть притягательно, то можно сочетать пиджак с юбкой. Джемпер фактурной вязки может украсить и дополнить любой образ.

Широкие брюки являются еще одной модной вещью, которая хорошо смотрится с одеждой в стиле преппи. Все это можно дополнить модной обувью.