Розмарин всегда поможет: как улучшить шампунь, чтобы предотвратить ломкость и выпадение волос

Выпадение волос – это проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Если волосы ломкие или выпадают, нужно в первую очередь выяснить причину. Это может происходить по разным причинам: от простого недостатка витаминов и до влияния некоторых заболеваний, требующих лечения. И только врач способен выявить источник проблем. В дополнение к возможному лечению можно использовать очень простое и дешевое средство. Оно также работает в качестве профилактики для поддержания здоровья волос. Речь идет об обычном розмарине. Смешайте шампунь с этим эфирным маслом, чтобы предотвратить выпадение и ломкость волос.

Плюсы розмарина

Розмарин еще с древних времен использовали для лечения разных болезней. Кстати, выпадение волос и раздражение кожи входили в их число. Масло розмарина обладает противовоспалительными свойствами, что способствует быстрому восстановлению тканей. А еще у средства есть сосудорасширяющий эффект, и кровь намного легче и быстрее течет по венам. Благодаря этому волосяной фолликул получает полноценное питание и восстанавливается в более короткие сроки, чем обычно.

Исследования

Масло розмарина не только соперничает, но даже лучше многих топовых средств по уходу, цена которых в разы выше. Есть исследования, которые показывают, что масло розмарина может бороться с выпадением волос на отдельных участках или очаговой алопецией, от которой страдает до половины населения в возрасте до 21 года и примерно 20% людей старше 40 лет.

Когда люди с очаговой алопецией наносили смесь эфирных масел с розмарином на кожу головы каждый день в течение семи месяцев, у 44% из них наблюдалось уменьшение выпадения волос по сравнению с 15% контрольной группы, которые использовали нейтральные масла жожоба и грейпфрута. И это просто отличный результат!

Применение

Эфирное масло розмарина также полезно при раздражении кожи головы. При использовании его вместе с шампунем можно избавиться не только зуда, но и перхоти, которая тоже является весьма распространенной проблемой в настоящее время.

Нужно выдавить шампунь на ладонь, добавить 2-3 капли масла розмарина и хорошо перемешать. Шампунь наносится как при обычном мытье волос, только нужно совершать активные массажные движения. После подержать в течение минуты и смыть.

Начните с использования этого масла хотя бы пару раз в неделю. При появлении раздражения или дискомфорта уменьшите дозу или частоту мытья волос, пока не почувствуете пока негативные симптомы не пропадут.