 

Брошенная беглецом Смольяниновым “папина дочка” сидит на таблетках: Моменты отчаяния

20.10.2022, 21:50, Разное
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В прошлом году Артур Смольянинов и Дарья Мельникова развелись. Звезда сериала “Папины дочки” осталась одна с двумя сыновьями. Актер помогал экс-возлюбленной воспитывать детей до того, как сбежал из России. Он дошел границу с Норвегией пешком.

В недавнем интервью Мельникова рассказала о своем психологическом состоянии. Актриса дала понять, что, как и многие люди, сейчас очень переживает, но в моменты, когда волнение утихает, она старается просто жить. “Моменты отчаяния захватили всех. Они захватывают и отпускают”, – отметила Дарья.

Звезда “Папиных дочек” рассказала, что справляться с переживаниями ей помогают книги по философии, спорт, а также таблетки. Как долго Мельникова сидит на препаратах и каких именно, она не уточнила. Остается надеяться, что они не наносят вреда здоровью артистки.

Кроме того, экс-супруга Артура Смольянинова высказалась об эмиграции российских артистов. Она считает, что за границей ни один из них не найдет ни таких условий, которые были на родине, ни такой же работы. Мол, есть разные примеры. “Прижиться там всегда было сложно”, – сказала Дарья Мельникова.


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