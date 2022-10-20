Получившая пощечину от известного певца Собчак опустилась до оскорблений: Мразь – мрази

На днях

популярный репер Алишер Моргенштерн* недвусмысленно заявил, что из-за Ксении Собчак

ему пришлось покинуть Россию. Все дело в интервью, которое вышло в прошлом

году. Тогда Алишер* в подробностях рассказал Собчак о деньгах, личной жизни и даже

упомянул запрещенные препараты.

После громких

слов жизнью артиста заинтересовались органы власти. Чтобы избежать преследования,

Алишер* в срочном порядке уехал в Дубай. Теперь он не может вернуться на

родину, но верит, что скоро это произойдет.

Получившая

словесную пощечину от известного певца Ксения Собчак не стала отмалчиваться.

Более того, телеведущая и блогер сама опустилась до оскорблений. Она записала

видео в Телеграм-канале “Кровавая барыня”, где в своем стиле ответила Моргенштерну*.

“Морген*,

дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду”, — заявила

Собчак.

Ксения Анатольевна

добавила, что согласна на повторное интервью на любых условиях: без съемочной

команды, без посторонних людей, да и вообще, предложила снять разговор на обычный

телефон. Так, Ксения Собчак хочет доказать, что секрет успеха ее интервью не в участии

каких-то экспертов, а исключительно в умении задавать каверзные вопросы.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.