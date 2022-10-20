 

Получившая пощечину от известного певца Собчак опустилась до оскорблений: Мразь – мрази

20.10.2022, 21:50, Разное
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На днях
популярный репер Алишер Моргенштерн* недвусмысленно заявил, что из-за Ксении Собчак
ему пришлось покинуть Россию. Все дело в интервью, которое вышло в прошлом
году. Тогда Алишер* в подробностях рассказал Собчак о деньгах, личной жизни и даже
упомянул запрещенные препараты.

После громких
слов жизнью артиста заинтересовались органы власти. Чтобы избежать преследования,
Алишер* в срочном порядке уехал в Дубай. Теперь он не может вернуться на
родину, но верит, что скоро это произойдет.

Получившая
словесную пощечину от известного певца Ксения Собчак не стала отмалчиваться.
Более того, телеведущая и блогер сама опустилась до оскорблений. Она записала
видео в Телеграм-канале “Кровавая барыня”, где в своем стиле ответила Моргенштерну*.

“Морген*,
дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду”, — заявила
Собчак.

Ксения Анатольевна
добавила, что согласна на повторное интервью на любых условиях: без съемочной
команды, без посторонних людей, да и вообще, предложила снять разговор на обычный
телефон. Так, Ксения Собчак хочет доказать, что секрет успеха ее интервью не в участии
каких-то экспертов, а исключительно в умении задавать каверзные вопросы.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.


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