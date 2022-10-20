Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму
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На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом).
Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00 , рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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