Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму

На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом).

Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00 , рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.

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