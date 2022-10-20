 

В российских школах пообещали ввести учебный модуль по игре в лапту

20.10.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учебный модуль по лапте появится в российских школах в рамках урока физкультуры до конца учебного года, сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В ведомстве рассказали, что учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине (физкультура), а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта – лапте. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал эту инициативу и до конца года появится соответствующий модуль, информирует РИА «Новости».

На данный момент уже разработано 10 модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо, шахматам в школе, в этом году подготовлено еще семь дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие, а в следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту.

Ранее сообщалось, что одна из школ Чаплинского района Херсонской области получила спортивный инвентарь. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Стрельба произошла в ТЦ в Копенгагене

20.09.21 / Топовые планшеты 2021 года Apple iPad Pro M1, Samsung Galaxy Tab S7 FE и компактный Huawei MatePad 11. Новые технологические решения, плюсы и минусы моделей

31.01.22 / Россиянам пообещали аномально теплый февраль

02.07.21 / Захарова указала на невыполненные предвыборные обещания Зеленского

03.03.22 / Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр

08.02.22 / В Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского

13.08.20 / СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

13.07.20 / Зеленский представил “Слуге народа” кандидата на пост главы НБУ. Фракция пока не определилась с поддержкой

06.11.20 / Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19

27.02.21 / Ученые назвали самые нелепые научные мифы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика