В российских школах пообещали ввести учебный модуль по игре в лапту

Учебный модуль по лапте появится в российских школах в рамках урока физкультуры до конца учебного года, сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В ведомстве рассказали, что учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине (физкультура), а также предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта – лапте. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал эту инициативу и до конца года появится соответствующий модуль, информирует РИА «Новости».

На данный момент уже разработано 10 модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, регби, самбо, дзюдо, шахматам в школе, в этом году подготовлено еще семь дополнительных модулей: бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие, а в следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту.

Ранее сообщалось, что одна из школ Чаплинского района Херсонской области получила спортивный инвентарь.

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