Современные принц и принцесса: как Уильям и Кейт вдыхают новую жизнь в древний титул Уэльских

Новый принц Уэльский Уильям носит этот титул чуть больше месяца, но уже успел перевернуть все порядки и нарушить вековые правила. 8 сентября 2022 года умерла британская королева Елизавета II, и Карл III взошел на престол, а на следующий день король провозгласил своего старшего сына принцем Уэльским. Но, по данным британских СМИ, Уильям не хочет ни положенной ему короны с лилиями и горностаем, ни торжественной церемонии инвеституры, а вместо этого планирует укреплять доверие валлийцев к королевской семье. Кто такой принц Уэльский для Британии, рассказываем в еженедельной колонке HELLO.RU.

Принц Уэльский может быть юнцом, присматривающим себе принцессу в семьях королей из соседних стран, а может быть пожилым джентльменом, засидевшимся в ожидании Британской имперской короны. В любом случае, этот почетный титул обозначает наследника престола в Соединенном Королевстве. Если его обладатель так и не взошел на трон, он остается принцем Уэльским пожизненно. Его аналог в Испании – принц Астурийский, в Бельгии – герцог Брабантский, в Нидерландах – принц Оранский.

История этого титула связана с английским монархом Эдуардом I, в XIII веке завоевавшим большую часть территории Уэльса. Валлийцы согласились признать его своим правителем, при условии, что его представителем у них будет уроженец Уэльса, не владеющий английским языком. Очевидно, это должно было гарантировать независимость суждений и поступков наместника. Эдуард подозрительно легко согласился, и вскоре стало понятно, почему: незадолго до этого королева Элеонора родила ему в замке Карнарвон сына, который формально удовлетворял обоим требованиям – младенец был рожден на территории Уэльса, и не понимал ни по-английски, ни на каком-либо другом языке. Он и был провозглашен принцем Уэльским.

Король Эдуард и его приближенные на картине из коллекции британской королевской семьи

Правда это или красивая легенда, никто точно не знает. Но зато точно известно, что 10 мая 1301 года 16-летний Эдуард II был провозглашен принцем Уэльским официально. Нужно сказать, что, как тогда, так и сейчас, этот титул не переходит по наследству, то есть не передается автоматически при рождении. Его юному наследнику присваивает своим указом действующий монарх. Но “вступает в должность” и получает корону принц Уэльский только после церемонии инвеституры в том самом замке Карнарвон.

Например, сын Елизаветы II Чарльз, нынешний король Карл III был посвящен в принцы Уэльские в 21 год: инвеститура состоялась 1 июля 1969 года. К этому времени он владел своим титулом уже десять лет: его мать подписала патентные письма, сделавшие юношу принцем Уэльским и графом Честерским еще в 1958 году. Сама же Елизавета вообще не обладала этим титулом, ведь женщины не становятся принцессами Уэльскими сами по себе, а только лишь выйдя замуж за наследника британского престола. Поэтому предшественником Чарльза на троне Карнарвона была не его мать Елизавета, и не дед Георг VI, который изначально вообще не считался наследником престола, а старший брат деда – правивший меньше года король Эдуард VIII. Он был первым со времен Средневековья принцем Уэльским, в возрасте 16 лет прошедшим в 1911 году инвеституру в Карнавоне.

Когда Эдуард отрекся от престола ради разведенной американки Уоллис Симпсон, и уехал из Англии, он прихватил с собой традиционный венец принцев Уэльских, состоящий из чередующихся четырех геральдических лилий и четырех крестов, от которых шли две полудуги. В центре убора была бархатная шапка с горностаевой опушкой, а венчал его шар с крестом. Эта корона была специально создана для Георга V, когда он был принцем Уэльским. Он носил ее на коронации своего отца Эдуарда VII в 1902 году. Эдуард VIII также надевал ее на коронацию своего отца Георга V в 1911 году. Видимо, это сентиментальное воспоминание и заставило бывшего короля увезти корону, хотя он уже не был принцем Уэльским и формально она ему не принадлежала.

В 1969 году при дворе сочли нецелесообразным обвинять бывшего монарха в краже и требовать возвращения венца, а аналогичная корона, сделанная в 1728 году, была признана уже непригодной для употребления. Поэтому специально для инвеституры Карла по проекту художника Луи Османа была изготовлена необычной формы золотая корона с бриллиантами и платиной. Все это однако не означает, что валлийцы не могли дождаться появления нового правителя. Перед инвеститурой принца Чарльза в стране прошли акции протеста. Кстати, и после назначения в сентябре этого года Уильяма принцем Уэльским противники монархии в течение нескольких дней собрали больше двадцати тысяч подписей против его коронации.

1 июля 1969 года в замке Карнарвон принц Чарльз стоял на коленях перед своими родителями – королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским Королева, возлагая руки на плечи сына, провозгласила его принцем Уэльским

Три года назад во время празднования 50-летия инвеституры Чарльз, он же Карл получил возможность встретиться со своей короной. Она хранится в королевской сокровищнице в лондонском Тауэре вместе со своей предшественницей, возвращенной в Соединенное Королевство после смерти Эдуарда в 1972 году. Там же находится золотой жезл принца, его церемониальный меч и кольцо. В день юбилея Карл показал все это своей супруге Камилле, которая – чисто теоретически – имела полное право на титул принцессы Уэльской. Но после смерти в 1997 году первой жены Карла принцессы Дианы этот титул не употреблялся. Это был реверанс в сторону общественности, которой претила мысль, что ту, с которой изменяли, будут называть так же, как ту, которой изменяли. Поэтому Камилла до того, как стать королевой, предпочитала титул герцогини Корнуолльской.

И вот теперь, впервые с 1997 года и второй раз за сто с лишним лет в Соединенном Королевстве вместе с принцем Уэльским появилась принцесса Уэльская. Не исключено, что скоро мы увидим ее в знаменитой подвеске с зеленой изумрудной каплей и знаком принца Уэльского – тремя бриллиантовыми белыми перьями внутри короны. Дамы Северного Уэльса подарили ее датской принцессе Александре, невесте будущего короля Эдуарда VII, в 1863 году. Она носила подвеску вплоть до своей коронации, после чего украшение в течение ста лет ждало новую владелицу. Ею стала принцесса Диана, носившая знак на бриллиантовом ожерелье, подаренном ей на свадьбу наследным принцем Саудовской Аравии. После гибели леди Ди украшение снова вернулось в казну. Изредка его надевала герцогиня Камилла, и вот настал черед жены принца Уильяма.

Как только в конце сентября в Британии закончился траур по королеве, Уильям и Кейт отправились в свою первую поездку в новом качестве – конечно же, в Уэльс. Для Уильяма и Кейт эта страна – не просто точка на карте. С января по сентябрь 2010 года принц в качестве пилота вертолета стажировался в поисково-спасательной учебной группе на уэльском острове Англси. Так он стал первым членом британской королевской семьи со времен Генриха VII, который жил в Уэльсе. Судя по всему, Кейт проводила с ним там много времени, и это был очень романтический период в их жизни. Во всяком случае, в октябре 2010 года принц наконец-то сделал давней возлюбленной предложение руки и сердца. Кроме того, после восшествия Карла III на престол супруги Уэльские, ставшие также герцогом и герцогиней Корнуолльскими, получили принадлежащее герцогству с 2006 года поместье Львинивермод в Юго-Западном Уэльсе. Так что в ближайшее время они явно будут проводить много времени в своей новой вотчине.

Девиз принцев Уэльских: “Я служу”. Вполне подходит ответственному и преданному своей семье и Британии принцу Уильяму и его жене Кейт.

Несмотря на то, что Камилла не пользовалась титулом принцессы Уэльской, к их с принцем Чарльзом свадьбе была изготовлена сувенирная продукция с эмблемой принцев Уэльских и девизом “Ich dean” – “Я служу”