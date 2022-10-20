 

Пожар в Виндзоре, развод и “платье мести” в трейлере пятого сезона “Короны”

20.10.2022, 21:26, Разное
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Пока все сегодня обсуждают уход в отставку Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьер-министра Великобритании пять недель, вышел трейлер пятого сезона “Короны”. Ролик был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Если видео не воспроизводится, вы можете посмотреть его у нас в Telegram-канале.

В трейлере под песню Bitter Sweet Symphony, вышедшую в 1997 году, отражены события, происходившие с королевской семьей в 90-е. Видео начинается с пожара 1992 года в Виндзорском замке. Также мы в нем видим выход принцессы Дианы в свет в знаменитом “платье мести”, ее интервью телеканалу BBC и другие знаковые моменты из жизни британской королевской семьи в 90-х. 

На экране появилась Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы — она заменила Эмму Коррин, сыгравшую эту героиню в четвертом сезоне. А также Доминик Уэст (принц Чарльз) и Имельда Стонтон (королева Елизаветы II), Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет), Флора Монтгомери (Норма Мейджор), Оливия Уильямс (Камилла Паркер Боулз), Джонатан Прайс (принц Филипп).


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