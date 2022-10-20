Темно-коричневый мокко, нежный капучино, благородный макиато: кофейный маникюр – свежий трендовый нейл-арт второй половины осени

Кофейный маникюр – свежий трендовый нейл-арт второй половины осени. Он отлично сочетается с природной цветовой палитрой этого времени года и напоминает о чашечке бодрящего напитка в холодный вечер. Коричневые тона очень многогранны и имеют разнообразные оттенки, такие как мокко, нежный капучино, благородный макиато и многие другие. В статье мы приведем несколько модных идей кофейного маникюра.

Темно-коричневый с бордовыми нотками

Если вы ищете альтернативу красному маникюру, то попробуйте темно-коричневые тона с легкими бордовыми нотками. Это цвет напоминает оттенок кофе мокко. Он придает рукам красоту и элегантность, а также отлично сочетается с золотыми украшениями.

Такой маникюр красиво смотрится на ногтях любой формы – от миндалевидных до квадратных.

Нюдовые оттенки

Если вам нравятся более сдержанные оттенки кофейного цвета, то используйте телесные и бежевые лаки. Вам также подойдут тона корицы и лесного ореха.

Чтобы нюдовые тона выглядели более эффектно, нанесите сверху прозрачный блестящий лак. Вы можете сделать маникюр еще более оригинальным, если покрасите каждый ноготь в свой цвет, создавая эффект градиента.

Матовый шоколадный

Матовый маникюр шоколадного цвета выглядит очень изысканно и роскошно. Он особенно красиво смотрится на длинных ногтях. Это цвет не нуждается в дополнениях, так как сам по себе смотрится эффектно. Но по желанию вы можете сочетать его с любым дизайном.

Стразы и пудра с блестками

Этой осенью большой популярностью пользуется блестящий декор. Вы можете украсить ногти кофейного цвета пудрой с блестками и стразами. Мерцающие элементы красиво выглядят на коричневом фоне.

“Под мрамор”

Кофейные ногти “под мрамор” выглядят очень эффектно. Вы можете создать такой дизайн самостоятельно.

Нанесите на ногтевые пластины основу и дайте ей высохнуть. Затем покройте ногти белым лаком. Не дожидаясь его высыхания, создайте на покрытии мраморные узоры кофейного и бежевого цвета. Используйте для этого тонкую кисточку или зубочистку.

Когда лак высохнет, нанесите сверху топовое покрытие.

Металлический блеск

Одним из трендов этого сезона стали ногти с металлическим блеском. Используйте для маникюра хромовый лак кофейного цвета. Он особенно эффектно выглядит на длинных ногтях.

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Вы также можете сочетать этот вид маникюра с блестками. В качестве фона используйте лак цвета черного кофе. Нижнюю половину ногтя украсьте блестками лавандового оттенка.

Ногти цвета капучино

Цвет капучино выглядит очень элегантно и привлекательно. Вы можете сочетать его с более насыщенными кофейными оттенками.

Цвет капучино гармонично сочетается с белыми тонами, а также геометрическими и мраморными узорами.

Рисунок на кофейную тематику

Вы можете сделать маникюр с рисунком на кофейную тематику. Нанесите на ногти коричневый лак, а на кончиках создайте расплывчатые пятна бежево-белых оттенков. Они будут напоминать взбитые сливки на поверхности кофе макиато.