Понедельник – тренч, а в среду – куртка: с чем носить мешковатые джинсы (образы на каждый день)

Можно ли создавать эффектные луки на базе одного предмета гардероба? Вполне. Например, сейчас в моде мешковатые джинсы. Если вам кажется, что с данным изделием невозможно составить разнообразные трендовые образы, то вы сильно ошибаетесь. Вот идеи стильных луков на каждый день недели.

Понедельник: тренч

Для создания лука в стиле кэжуал сочетайте классику и современный тренд. Первое — это тренч, а второе — мешковатые джинсы. Под низ можете надеть худи, толстовку или водолазку на свое усмотрение. Дополните образ кроссовками, чтобы выдержать концепцию повседневного стиля. В таком образе можно смело отправляться на прогулку, шопинг или на встречу с друзьями.

Вторник: пиджак или блейзер

Если вам позволяет офисный дресс-код, то вы вполне можете создать более-менее неформальный лук. Сделать это просто. Скомбинируйте в одном образе мешковатые джинсы, пиджак или блейзер оверсайз и однотонную футболку нейтрального оттенка. Идеальный вариант в данном случае — это белоснежная футболка без принта.

Из обуви больше всего подойдут балетки, однако осенью на улице в них может быть холодно. Тогда отдавайте предпочтение лоферам. Выбирайте качественное кожаное изделие: тогда обувь не будет промокать. Вы также можете отдать предпочтение остроносым ботинкам.

Среда: куртка

Во вторник можно создать чуть более брутальный образ. Суть заключается в том, чтобы сочетать кожаную куртку с мешковатыми джинсами. Можно выбрать косуху с заклепками. В данном случае будут уместны джинсы с низкой посадкой, свисающие на бедрах. Под низ наденьте футболку или кофту с длинным рукавом в зависимости от погоды. Помните, что если джинсы с низкой посадкой, тогда должна виднеться полоска кожи между брюками и кофтой. Финальный штрих — это обувь. Можете смело надевать армейские ботинки в мужском стиле либо кеды с кроссовками.

Если на улице достаточно прохладно, тогда вы можете надеть вместо косухи утепленную кожаную куртку с меховой подкладкой.

Четверг: джинсовая одежда

Одно время считалось старомодным сочетать в одном образе два или более вещей из денима. Сейчас же подобные монохромные луки только приветствуются. Большим преимуществом является тот факт, что в нынешнем сезоне вам необязательно подбирать куртку и джинсы одинакового оттенка. Если цвет джинсовой ткани не совпадает на разных изделиях, это не страшно. Вы можете смело надевать голубые джинсы и темно-синюю куртку, например.

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Старайтесь придерживаться минималистичного дизайна вещей. Не нужно покупать джинсовую одежду с вышивками, стразами, пайетками и т.д. Это те элементы декора, которые пока еще надолго остались в конце прошлого века. Чем проще дизайн – тем лучше.

Пятница: длинный плащ и кроп-топ

Вечер пятницы обычно посвящен тому, чтобы хорошенько отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Если вы собираетесь на вечеринку или в ночной клуб, то можете взять на вооружение следующий образ. Речь идет о миксе мешковатых джинсов с низкой посадкой, кроп-топе, обнажающем живот и длинном кожаном плаще. Лук получается стильным и современным, и очень подходящим для встреч с друзьями, для посещения увеселительных заведений. Из обуви выбирайте что-то брутальное. Допустим, ботинки в мужском стиле на шнуровке спереди.

Суббота: свитер и шарф

Если позволяет погода, можно отказаться от курток, пальто, плащей и прочей верхней одежды. В то же время следует одеться так, чтобы не замерзнуть. В таком случае сочетайте мешковатые джинсы с кашемировым свитером и с вязаным шарфом (снуд вполне подойдет).

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В данном случае вам не обязательно отдавать предпочтение джинсам с высокой посадкой. Вы можете остановить выбор в том числе и на штанах с высокой талией. Свитер заправьте частично: спереди. А можете оставить его навыпуск. Такой лук легко превратить в многослойный, если сверху набросить пальто. Из обуви подойдет какая-нибудь классическая обувь наподобие ботильонов на толстом и широком каблуке. Джинсы не нужно заправлять в обувь.

Воскресенье: с верхом оверсайз

Данную идею стоит рассмотреть тем, кто комплексует по поводу излишней худобы. Мешковатые джинсы в сочетании с любым верхом оверсайз (будь то свитер, пальто, куртка и т. д.) утяжеляет силуэт, делает фигуру более массивной. При худобе это только идет на пользу, поэтому можно смело создавать подобные неформальные и расслабленные образы.

Конечно, они явно не предназначаются для офиса и для работы. Но для выезда на пикник на природу, для того, чтобы отправиться в лес за грибами, сходить с друзьями в торговый центр или в кафе это самое то.

В случае если у вас пышные формы, откажитесь от подобных образов. Мешковатые джинсы вам лучше совмещать с облегающим верхом. Поэтому даже трендовая дутая куртка оверсайз в данном случае не подойдет. Девушкам с соблазнительными формами следует носить кофты и верхнюю одежду оверсайз с облегающим низом, чтобы хорошо соблюдались пропорции и не нарушался баланс. Вот, почему так важно не слепо следовать трендам, а исходить из особенностей своей фигуры.