 

Как неживой: тяжелобольной Зайцев напугал народ жутким видом

20.10.2022, 20:25, Разное
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Вне всяких сомнений, многие люди предпочли бы, что называется, уйти в себя после неутешительного диагноза. Ограничили бы свой круг общения и старались бы как можно меньше подвергать себя риску, желая прожить еще один день в спокойствии и, главное, комфорте. Но это не о Вячеславе Зайцеве, который страдает тяжелой формой болезни Паркинсона. Знаменитый модельер до сих пор посещает светские мероприятия и встречается с многими людьми.

Неоднократно звучал вопрос: по собственной воле ли Зайцев выходит в свет или его используют ради какой-либо выгоды? В Сети пишут, что над больным кутюрье просто издеваются. С этим категорически не согласен художник Никас Сафронов. В недавней беседе с журналистами он отметил, что Зайцеву всегда нравились светские тусовки. Мол, модельер просто продлевает свою жизнь.

Что ж, тогда остается лишь порадоваться за Вячеслава Михайловича, который, несмотря на тяжелое состояние, не сдается и продолжает радоваться каждый прожитым днем. Кстати, сегодня, 20 октября, он вновь появился на публике. Кутюрье посетил Форум Российской идентичности в Москве.

Журналисты распространили видеозапись с мероприятия, на которой запечатлен Вячеслав Зайцев. Знаменитость едва передвигалась.
Народному художнику России помогали дойти до кресла. В интернете люди пишут, что кутюрье выглядит как неживой, потому что почти не шевелится. “Жуткий вид, конечно. Дай Бог ему сил”, – прокомментировала кадры одна из поклонниц модельера.


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