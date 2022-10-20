 

Новый поворот в деле об убийстве с участием Анны Большовой: Сама бросилась

20.10.2022, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актриса театра и
кино Анна Большова известна зрителем не только своими ролями, но и участием в
телевизионных проектах. Например, в 2009 году она участввала в шоу “Ледниковый
период”, а в 2014 победила в конкурсе пародистов “Повтори!”.

14 октября 2022
года актриса Анна Большова попала в страшную аварию. Она сбила женщину в
Калужской области. От полученных травм 31-летняя потерпевшая Олеся Соколова
скончалась. Анна сама вызвала скорую и полицию и не скрывалась с места ДТП.

Сейчас актриса
никак не комментирует ситуацию. Но вместо нее на связь вышел директор “Ленкома”
Марк Варшавер. Он уже пообщался с Анной Большовой, поэтому он владеет новой
информацией. Так появился новый поворот в деле об убийстве пешехода с участием
актрисы. Варшавер рассказывает, что Анна ехала очень медленно, но из-за низкой
освещенности увидела Олесю только в последний момент.

“Она (потерпевшая. — Прим. ред.) сама бросилась, либо упала, потому что была в сильно нетрезвом
состоянии”, — говорит директор, но уточняет, что официального
подтверждения факта алкогольного опьянения пока нет. Позже это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Также, стало
известно, что у погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой осталась семья
— муж и двое детей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Во Франции для сокращения числа ДТП мэры ограничивают скорость электросамокатов

14.07.21 / КПРФ выдвинула Владимира Путина на Ленинскую премию по литературе

14.10.21 / Математику уберут из школьной программы и заменят уроками патриотизма

19.08.22 / Скандалы: Лакомый кусок

10.05.22 / Мнение: Утомленные службой

24.05.22 / Черный гуманоид из Канады

02.05.22 / Российские туристы при въезде в Турцию заплатят «байрактарный сбор»

25.11.21 / Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым обращалась к психологам

26.02.22 / Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер готовятся к свадьбе: когда состоится церемония и кто в числе гостей

11.01.22 / Вакцинация от COVID-19 может увеличить продолжительность менструального цикла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика