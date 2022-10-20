Новый поворот в деле об убийстве с участием Анны Большовой: Сама бросилась

Актриса театра и

кино Анна Большова известна зрителем не только своими ролями, но и участием в

телевизионных проектах. Например, в 2009 году она участввала в шоу “Ледниковый

период”, а в 2014 победила в конкурсе пародистов “Повтори!”.

14 октября 2022

года актриса Анна Большова попала в страшную аварию. Она сбила женщину в

Калужской области. От полученных травм 31-летняя потерпевшая Олеся Соколова

скончалась. Анна сама вызвала скорую и полицию и не скрывалась с места ДТП.

Сейчас актриса

никак не комментирует ситуацию. Но вместо нее на связь вышел директор “Ленкома”

Марк Варшавер. Он уже пообщался с Анной Большовой, поэтому он владеет новой

информацией. Так появился новый поворот в деле об убийстве пешехода с участием

актрисы. Варшавер рассказывает, что Анна ехала очень медленно, но из-за низкой

освещенности увидела Олесю только в последний момент.

“Она (потерпевшая. — Прим. ред.) сама бросилась, либо упала, потому что была в сильно нетрезвом

состоянии”, — говорит директор, но уточняет, что официального

подтверждения факта алкогольного опьянения пока нет. Позже это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Также, стало

известно, что у погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой осталась семья

— муж и двое детей.