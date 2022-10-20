 

Ответ бывшему: команда “Барселона” может сыграть в футболках с рекламой Шакиры

20.10.2022, 20:05, Разное
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Инсайдеры издания El Espanol сообщают, что любой следующий футбольный матч команда “Барселоны” может сыграть в форме с символикой экс-супруги своего капитана Жерара Пике, Шакиры. Дело в том, что команда запустила совместный проект с музыкальной платформой Spotify, которая числится среди спонсоров клуба, и в рамках новой кампании футболисты рекламируют популярных исполнителей.

Так, накануне “Барселона” сыграла против “Реала” в матче чемпионата Испании, и на форму игроков был нанесен логотип американского рэпера Дрейка, у которого более 50 миллиардов прослушиваний на Spotify, что для сервиса считается абсолютным рекордом.

Возможный дизайн футболки

Неизвестно, наденет ли такую футболку Пике. Особенно после громкого разрыва, подробности которого в начале лета облетели весь мир. К тому же, футболист уже успел завести новую подругу.

Кстати, сегодня Шакира выпустила клип о несчастной любви. Судя по всему, как и подозревали поклонники, новой работой Шакира сделала оммаж своим отношениям с бывшим. Напомним, что причиной расставания пары стали измены футболиста.


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