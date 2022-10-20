 

Поправки в Семейный кодекс законодательно ограничат разницу в возрасте при заключении брака

20.10.2022, 19:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Семейный кодекс, которые законодательно ограничивают разницу в возрасте при бракосочетании.

С 1 января 2022 года запрещается регистрация союзов, в которых один из супругов старше другого более чем на 10 лет.

Запрет не категоричный: если разница между желающими заключить брак гражданами превышает установленный срок, они всё равно могут обратиться с заявлением. Однако каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально специальной комиссией, в которую войдут чиновники, психологи, представители органов опеки и РПЦ.

Авторы поправок объясняют инициативу тем, что необходимо защитить россиян от транслирующийся с Запада «аморальной модели семьи», в которой нормой считают и огромную разницу в возрасте, и отсутствие религиозной составляющей (например, венчания), и межрасовые союзы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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