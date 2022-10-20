Тренд на блестящие мини-платья из 90-х возвращается: как носить, чтобы выглядеть стильно (идеи с фото)

Блестящие платья, имевшие широкую популярность в 90-х, вновь оказались в тренде. Пайетки, ткань с эффектом металлик, стразы и жемчужные переливы — все это стало актуальным в сезоне осень-зима 2022. Тысячи модниц уже успели выбрать для себя роскошные наряды. Для тех, кто все еще сомневается, эксперты в мире моды дают несколько советов как носить такие платья.

Облегающее мини

Блестящее платье, облегающее тело подобно второй коже, на первый взгляд кажется провокационным. Именно поэтому выбирать его стоит только обладательницам хорошей фигуры. В противном случае все (даже самые мелкие) недостатки будут визуально подчеркнуты.

Из представленных моделей можно выбрать максимально открытые наряды. Такие платья можно назвать коктейльными или клубными. Украшения и аксессуары стоит выбирать в зависимости от ситуации и стиля. Можно добавить серьги-кольца или короткую лаконичную цепочку. Однако можно обойтись и вовсе без украшений — в этом случае платье будет солировать в образе.

Более нежным является платье с длинными широкими рукавами. Подчеркнуть романтичность образа помогут распущенные слегка вьющиеся волосы.

Белые платья

Преимущество белых нарядов в их универсальности. Такая одежда подходит абсолютно всем. Кроме того, этот цвет никогда не выходит из моды и легко сочетается с любым другим.

Белое блестящее платье выглядит нежно и одновременно торжественно. Все зависит от того, какие украшения и аксессуары дополнят образ.

Для создания романтического аутфита, эксперты советуют выбрать к платью маленькую сумочку и обувь на каблуке. Из украшений лучше отдать предпочтение элегантным неброским изделиям.

Девушкам-бунтаркам стоит присмотреться к сочетанию блестящего платья мини и кожаной куртки. В этом случае будут уместны серьги-конго и массивный браслет.

Пудровые платья

Нежно-розовые (пудровые) платья окутывают женский образ нежностью, легкостью и элегантностью. Однако обладательница такого наряда точно не останется незамеченной, если ткань сияет и искрится в лучах света.

Эксперты в мире моды предлагают обратить внимание на несколько стильных моделей.

В первую очередь, это короткие платья с длинными рукавами. Закрытый верх делает их универсальными. Такой наряд можно использовать не только для вечеринки, но и в повседневности. Немного приглушить блеск образа можно, накинув на плечи черный пиджак или блейзер.

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То же самое можно сказать и о платье-комбинации, которое все еще держится в трендах. Для повседневных образов стоит выбирать изделия из струящейся ткани с жемчужным переливом. Такие модели открывают широкий простор для фантазии. Они отлично подходят в качестве вечернего наряда. Нарочито простое легкое платье можно дополнить элегантными украшениями, клатчем и босоножками на каблуке.

Для создания повседневного аутфита можно использовать нюдовые кардиганы, кофты и пиджаки. Не менее эффектно выглядят миксы с контрастными укороченными куртками, полушубками. Из обуви подойдут как туфли, так и грубые модели обуви (например, кроссовки или берцы).

Черное платье

Черное блестящее платье — уже само по себе стильное украшение. Такой наряд привлекает внимание окружающих и выделяет из толпы.

Считается, что черный цвет скрывает недостатки фигуры, однако к блестящим нарядам это не относится. Переливы ткани обязательно подчеркнут лишние килограммы и другие изъяны, поэтому к выбору фасона стоит отнестись серьезно.

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В качестве «маленького черного платья» стоит выбрать модель с открытой спиной. Еще один вариант наряда, который всегда смотрится выигрышно — мини с максимально закрытым верхом. Для смелых девушек стилисты рекомендуют асимметричные модели.

Любой из этих нарядов прекрасно смотрятся без дополнительных украшений, однако серьги не испортят образ.

Яркие платья

Выбирая блестящее платье, не стоит ограничиваться только нейтральными базовыми оттенками. В этом сезоне большим спросом пользуются яркие наряды.

Красное платье наверняка выберут смелые девушки. При этом стилисты советуют обращать внимание именно на темные глубокие оттенки. Бордовый, кардинал, сангрия, винный, гранатовый — такие оттенки красного подчеркнут элегантность и смогут немного приглушить синие ткани. По мнению экспертов, такой наряд стоит дополнять обувью и верхней одеждой нейтрального цвета. Из украшений потребуется самый минимум.

Еще более необычные яркие наряды получаются с блестящими платьями синего или голубого цвета. Как и в предыдущем случае, обувь стоит выбирать из белых или черных моделей. При этом совсем не обязательно, чтобы это были туфли на каблуках. Для повседневных образов можно использовать ботинки или даже сапоги с широким голенищем.