“Вышла замуж, а потом пришла”: бросившая Газманова любовница притащилась в слезах назад

На фоне тревожных

новостей каждый день появляются слухи об очередном отъезде кого-то из звезд

российской эстрады. Так, под удар попали Родион и Олег Газмановы. Однако, в

своем новом интервью Газманов-младший опроверг слухи об отъезде в Израиль,

передает агентство РИА ФАН.

Ведущая ютуб-шоу

Алена Жигалова, на котором как раз и побывал Газманов, также решила узнать

романтичную историю, стоящую за одним из главных хитов артиста. Родион

рассказал, что написал и посвятил песню “Парами” одной девушке, с

которой он был в длительных отношениях. Однако, в какой-то момент молодые люди

поняли, что отношения изжили себя и им лучше разойтись.

“Я песню

написал уже после расставания, когда узнал, что она выходит замуж”, —

рассказывает Родион Газманов. Впервые он исполнил песню в акустике на одном из

концертов, куда, по стечению обстоятельств, неожиданно притащилась бывшая

любовница. Исполняя песню “Парами”, экс-влюбленные смотрели друг на

друга в слезах.

Этот момент

смутил ведущую шоу, и она решила уточнить: “Подожди, она вышла замуж, а

потом пришла на твой концерт? С мужем?”

На это замечание

Родион Газманов поспешил ответить, что все трое давно в дружеских отношениях. Возможно,

это был последний момент, когда влюбленные могли бы сойтись назад, но этого не

произошло.

Сейчас Родион

Газманов полностью погружен в работу, сообщает OSN Media. Из-за напряженного графика поклонники даже потеряли артиста, предположив,

что мужчина попал под частичную мобилизацию.