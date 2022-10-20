“Инсульт”: на обездвиженной Тарасовой поставили крест
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В октябре
стартовал новый сезон проекта “Ледниковый период”. Изначально, Илья
Авербух, художник постановщик проекта, заявлял, что Татьяна Тарасова примет
участие в съемках. Однако, по состоянию здоровья она уже пропустила первый выпуск.
На вторую съемку Татьяну
Тарасову привезли в инвалидной коляске. На обездвиженной Татьяне Тарасовой были
сфокусированы все взгляды площадки — так хотелось разглядеть, в каком
настроении прибывает тренер.
Кажется, участники
нового сезона “Ледникового периода” могут поставить крест на
судействе Татьяны Тарасовой. Неизвестно, сможет ли она принять дальнейшее
участие в проекте, ведь любое эмоциональное потрясение может стать фатальным
для женщины.
В разговоре с
Пятым каналом врач-терапевт Надежда Дулганова высказала свое мнение о состоянии
Татьяны Анатольевны.
“Я ей
рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных
стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению… и не было главным
осложнением… — возникновением инсульта”, — говорит врач.
Надежда
добавляет, что для восстановления звездному тренеру необходима терапия,
постоянный контроль давления и осмотр специалистов. Только бережная забота о
здоровье продлит жизнь Татьяне Тарасовой, цитирует Надежду интернет-издание “360”.
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