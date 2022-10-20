“Инсульт”: на обездвиженной Тарасовой поставили крест

В октябре

стартовал новый сезон проекта “Ледниковый период”. Изначально, Илья

Авербух, художник постановщик проекта, заявлял, что Татьяна Тарасова примет

участие в съемках. Однако, по состоянию здоровья она уже пропустила первый выпуск.

На вторую съемку Татьяну

Тарасову привезли в инвалидной коляске. На обездвиженной Татьяне Тарасовой были

сфокусированы все взгляды площадки — так хотелось разглядеть, в каком

настроении прибывает тренер.

Кажется, участники

нового сезона “Ледникового периода” могут поставить крест на

судействе Татьяны Тарасовой. Неизвестно, сможет ли она принять дальнейшее

участие в проекте, ведь любое эмоциональное потрясение может стать фатальным

для женщины.

В разговоре с

Пятым каналом врач-терапевт Надежда Дулганова высказала свое мнение о состоянии

Татьяны Анатольевны.

“Я ей

рекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных

стрессов. Чтобы это не привело снова к обострению… и не было главным

осложнением… — возникновением инсульта”, — говорит врач.

Надежда

добавляет, что для восстановления звездному тренеру необходима терапия,

постоянный контроль давления и осмотр специалистов. Только бережная забота о

здоровье продлит жизнь Татьяне Тарасовой, цитирует Надежду интернет-издание “360”.