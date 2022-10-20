 

Мясо, напечатанное на 3D-принтере, может составить конкуренцию натуральному

20.10.2022, 18:55, Разное
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Израильская компания, которая занимается 3D-печатью мяса, представила свой новый принтер. Как передаёт NTD, аппарат может производить разные сорта мяса из растительных ингредиентов в промышленных масштабах: за день устройство печатает несколько тонн продукции. В будущем предприятие планирует довести объёмы производства до 15 тонн в день, чтобы конкурировать с производителями традиционного мяса.

Израильская компания, которая занимается 3D-печатью мяса, представила свой новый принтер. Он называется «Ангус». Может производить разные сорта мяса из растительных ингредиентов. Причём в промышленных масштабах. Так, за день напечатает несколько тонн продукции.

Всё выбирается в настройках. Например, можно задать стейки разной жёсткости и с разным количеством жира. В целом машина создаёт растительные аналоги трёх составляющих мяса — мышц, жира и крови, а потом комбинирует их для производства разных продуктов.

Основные ингредиенты — соя, горох, нут, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое масло.

ЭШАР БЕН-ШИТРИТ, сооснователь Redefine Meat: У нашего мяса те же характеристики, что и у мяса животных. Ощущения такие же, какие вызывает хороший стейк, вкусный кусок мяса животного, но без использования животного.

Сейчас цель компании — довести объёмы производства до 15 тонн в день. Так она сможет конкурировать с производителями традиционного мяса.

Между тем в лабораториях компании продолжают исследования. Цель — сделать вкус и текстуру продукта ещё более приближёнными к оригиналу.

ОДЕД ХАЛЕВИ, глава химического отдела компании: Теперь у нас есть продукт, очень похожий на мясо. Люди пробуют его или нюхают и говорят, что он похож на мясо животных, уже очень близко.

В общей сложности компания создала восемь принтеров «Ангус». Два работают в Израиле и шесть в Нидерландах. Там в декабре начнёт работу завод этой компании.

Стоит отметить, что это не единственная компания, которая занимается производством растительного мяса. Однако те используют другие технологии и пока сфокусированы на том, чтобы создать идеальный заменитель котлет для гамбургеров.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.


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