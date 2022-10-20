“Я действительно люблю его”: Гвинет Пэлтроу о Брэде Питте и отношении мужа к их дружбе

50-летняя голливудская звезда и велнес-эксперт Гвинет Пэлтроу дала развернутое интервью изданию Entertainment Tonight и рассказала об отношениях с бывшим бойфрендом Брэдом Питтом после того, как они разорвали помолвку в 1997 году после трех лет романа, за которым наблюдал весь мир.

Когда мы впервые расстались, то какое-то время не были друзьями, а потом вроде как нашли путь назад, вероятно, около 18-ти или 19-ти лет назад, и потом просто поддерживали связь на протяжении многих лет, – отметила Пэлтроу.

В диалоге с изданием актриса дала понять, что высоко ценит 58-летнего Питта не только как человека, но и как профессионала.

Я его обожаю. Он удивительный человек, великий предприниматель, и такой творческий, хороший человек. Я действительно люблю его. Я его большая фанатка.

Обладательница “Оскара” подчеркнула, что ее нынешний избранник, супруг-сценарист Брэд Фэлчук не против того, чтобы она контактировала с бывшим. За Фэлчука Гвинет вышла замуж 4 года назад, в 2018-м.

Вероятно, одна из вещей, которые ему нравятся во мне – это то, что я верю в осознанное расставание, – сказала она. – Независимо от того, расстаетесь ли вы с коллегой, супругом, парнем, я действительно верю, что если вы вложили силы в кого-то, то отрезать эти отношения… Тогда вы не выучите урок и не исцелитесь.

Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт встречались с 1994 по 1997 год и считались одной из самых стильных пар Голливуда. После разрыва в том же году актриса сошлась с Беном Аффлеком. В 2000-м они расстались. А спустя год Гвинет вышла замуж за лидера Coldplay Криса Мартина и родила ему двоих детей — дочь Эппл, которой в этом году исполнилось 18 лет, и сына Моисея — ему 16. Пара была жената с 2003 по 2016 год, но, по сведениям инсайдеров, распалась еще в 2013-м. С 51-летним соавтором сериалов “Хор” и “Американская история ужасов” Брэдом Фэлчуком она познакомилась в 2014 году.

Гвинет с супругом