Мнение: Китай прекращает поставки газа в Европу, рабская покорность европейцев и Саудовская Аравия в БРИКС

1. Европа продолжает переживать энергетические неприятности. Американцы подорвали Северные потоки. ОАЭ и Катар отказались поставлять дополнительный СПГ в этом году. ОПЕК+ снизил добычу нефти, цены выросли. Теперь вот Китай решил остановить поставки СПГ в Европу, поскольку китайцам газ нужен самим, да и не выгодно так далеко возить, с учётом высоких расценок на газовозы (ссылка).



Даже ориентированная на Евросоюз Сербия также временно отказалась поставлять лишний газ в ЕС. Получается, что Евросоюз может надеяться главным образом только на поставки СПГ из США, при том что американцы дерут за свой газ немилосердно.

Впрочем, с января по сентябрь ЕС на 50% увеличил закупки СПГ у России, до 15 миллиардов кубометров (ссылка). В крайнем случае, европейцы могут обратиться к нам с просьбой ещё сильнее нарастить поставки СПГ. Теоретически у Европы есть, что предложить на обмен.

2. Мнение о том, почему Швеция отказалась делится с Германией результатами расследования о подрыве Северных потоков (ссылка):



Понятно, что Швеция вышла из совместного расследования с Германией обстоятельств взрыва на нитках газопроводов СП-2 потому, что получила приказание Вашингтона устранить все улики, способные указать на участие США и Британии. Особенностью современной политики диверсий является открытость их заказчиков буквально с самого начала после случившегося. Никто и не скрывает: газопроводы взорвали США, и они на глазах у всего мира руками марионетки вывозят улики преступления.

При этом пострадавший – Германия – понимает всё и не смеет сказать ни единого слова против. Как не смеет Германия сказать ни слова против хранения немецкого золота в США, против военных баз США в Германии, против тотальной прослушки телефонов немецких политиков спецслужбами США, против того, что Вашингтон напрямую руководит германскими СМИ, университетами, формированием политических партий, их программами, кадровым резервом и экономикой.

Германия, Швеция, Дания, вся Европа понимают: выдавливание США из Европы означает ядерную войну в Европе. Причём, начнут её США. Во Вторую мировую войну они уже показали, что легко принимают такие решения и не останавливаются перед их реализацией. Так что проамериканскими симпатиями европейских элит движет не культурно-цивилизационное родство, не страх перед Россией, а животный страх перед США. С Россией в Европе европейцы легко договорятся, а вот с США нет.

И поэтому Швеция понимает, что она должна сделать на линиях газопроводов. И Германия понимает, что она должна сделать. Швеция на глазах Германии будет вывозить американские улики диверсии на германском газопроводе. А Германия будет отворачиваться и показывать, что она не только ничего не видит, но и не желает смотреть в ту сторону.

Попытки Германии провести после Швеции своё расследование направлены на внутреннюю аудиторию. Надо показать, что Германия как-то среагировала на то, что с ней сделали. Если ничего не сделать, совсем уж неприлично как-то получается. Как провести медэкспертизу на изнасилование, когда жертву три раза сводили в душ и смыли все следы с тела.

То, что Швеция делает эту работу раньше Германии, показывает на то, что США Германии не доверяют. Это и понятно: немцы никогда не слушались США, когда строили газопроводы и нефтепроводы из России. США понимают: их господство основано только на страхе перед ними, слепом и животном ужасе перед неограниченным насилием. Атомная бомбардировка Японии, ковровые бомбардировки Дрездена и Гамбурга это показали со всей очевидностью. США – не та страна, которой можно указать на дверь, и они уйдут.

3. Кажется, власти Саудовской Аравии твёрдо решили покинуть американский лагерь и присоединиться к нормальным странам (ссылка):

Саудовская Аравия захотела присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса по итогам своего визита в королевство. Об этом пишет ТАСС.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС. Следует отметить, что Саудовская Аравия — не единственная страна, которая добивается членства в БРИКС», — рассказал глава ЮАР.

Он добавил, что вопрос о членстве поднимут на саммите БРИКС в 2023 году и будет принято решение.