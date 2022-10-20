 

Скандалы: Обогнали индусов

20.10.2022, 18:17, Разное
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Россияне стали главными покупателями недвижимости в Эмиратах

В третьем квартале этого года граждане России стали ведущими покупателями недвижимости на рынке недвижимости Дубая, обогнав индийских, британских и итальянских инвесторов. Согласно отчету за третий квартал 2022 года, опубликованному брокерской компанией Betterhomes, на который ссылается в своей публикации арабское издание Khaleej Times, за россиянами следуют инвесторы из Великобритании, Индии, Германии, Франции, США, Пакистана, Ливана, Канады и Румынии.

А вот в первой половине 2022 года индийцы были главными покупателями недвижимости в Дубае, за ними следовали граждане Великобритании, Италии, России и Франции.

«Европейцы доминировали в числе зарубежных покупателей на протяжении всего 2022 года. Глобальные конфликты и растущее влияние европейцев поставили россиян на первое место в нашей таблице лидеров как покупателей-нерезидентов номер один в Дубае. Великобритания занимает прочное второе место, поскольку все больше людей видят ценность покупки недвижимости в Дубае и различные преимущества, которые она, несомненно, предлагает, такие как безопасность, солнечный свет и бесконечные возможности», — говорится в ежеквартальном отчете Betterhomes.

Понятно, что после начала российско-украинских боевых столкновений многие состоятельные люди из обеих стран стали искать более безопасное и стабильное место жительство.

Арабские бизнесмены подтверждают, что россияне стали одними из крупнейших инвесторов в Дубае в сфере недвижимости. Сектор недвижимости в этой стране зафиксировал рекордные цифры по количеству завершенных сделок в третьем квартале: 22 895 единиц недвижимости, что на 61% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

Интересно при этом, что компании по недвижимости утверждают, что цены в целом оставались почти неизменными в период с июля по сентябрь. Максимальный их рост составил всего 10%, а в основном колеблется в промежутке от 3 до 7%. Более того, в некоторых районах они даже упали!

Российская пропагандистка Тина Канделаки сетует по этому поводу в своем канале:

«Обогнали всех – индусов, англичан, итальянцев. Тут могла бы быть шутка про то чей Дубай, но ее не будет. Потому что там – прекрасная, современная, но чужая страна. (…) У нас нет другого выхода, как строить свой дом, свой мир, со своими достоинствами и преимуществами. Есть Крым, есть Юг России, есть прекрасный Владивосток. И если смогли шейхи, значит сможем и мы…»

Оригинал материала: “Новые Известия”


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