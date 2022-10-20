Чили и грейпфрут: какие продукты помогают расщеплять жир

Некоторые продукты являются настоящими убийцами жира. Добавление их в рацион помогает быстрее сбросить лишние килограммы. Если вы будете регулярно употреблять перечисленные далее в статье продукты, добьетесь большего успеха в похудении.

Баранина

В этом мясе много белка и L-карнитин. Последний как раз и помогает избвиться от лишних килограммов. Если в организме достаточно L-карнитина, сжигание жира увеличивается на 15%.

Яйца

Куриные яйца отлично подходят для похудения. В них много жизненно важных веществ. Исследования показали, что яйца позволяют уменьшить брюшной жир и противодействовать потере мышечной массы, что часто происходит при жестких ограничениях в питании. Даже есть диеты, основанные на похудении с помощью яиц.

Кофе

В этом напитке нет калорий. Зато он отлично стимулирует кровообращение. Кроме того, от одной только чашки кофе учащается дыхание и сердцебиение, расширяются сосуды. В результате органы лучше снабжаются кровью. Тело работает усерднее и использует больше жира. Но пить кофе нужно без молока и сахара.

Чили

В перце чили присутствует капсаицин. Этот ингредиент ускоряет обмен веществ и повышает температуру тела. Организм начинает использовать больше энергии. Как следствие, сжигаются дополнительные калории.

Грейпфрут

В плодах грейпфрута много горьких веществ, поэтому многие его не любят. Но грейпфрут по праву признается настоящим убийцей жира. Горькие составляющие его направляют жир к местам его сжигания в организме. Таким образом, регулярное употребление этого фрукта предотвращает отложение жира на бедрах и животе.

Фрукты и овощи

Если вы хотите похудеть, следует есть больше фруктов и овощей. Содержащиеся в них пищевые волокна обеспечивают запуск переваривания жиров. В дополнение к зеленым листовым овощам ешьте больше низкокалорийных фруктов с высоким содержанием витамина С. Ягоды, яблоки, киви лучше всего работают при жиросжигании. Витамин С стимулирует высвобождение норадреанлина. Это гормон, отвечающий за удаление жира из клеток организма.

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Полезные для похудения продукты

Бобовые (фасоль, горох) содержат большое количество клетчатки, витаминов и минералов. Этот натуральный питательный коктейль отлично насыщает организм. Одно исследование показало, что присутствие фасоли в рационе позволяет реже ощущать чувство голода.

Исследователи из Канады обнаружили, что кальций помогает сбросить вес. Пахта содержит много этого вещества и одновременно мало жира. В напитке всего 35 ккал на 100 мл, но он насыщает организм на долгое время.

Орехи обладают высокой калорийностью, но часто рекомендуются во время диеты. Они помогают обуздать аппетит и содержат много полезных ненасыщенных жирных кислот. Грецкие орехи, миндаль – выбирайте любые.

Несколько лет назад ученые доказали, что вода убивает жир. Она стимулирует симпатическую нервную систему, которая, в свою очередь, регулирует обмен веществ. Кроме того, вода наполняет желудок, как следствие, чувство сытости наступает быстрее. Но этот трюк работает только с негазированной водой. Выпивая большой стакан воды за 30 минут до каждого приема пищи, вы наполняете желудок, снижаете аппетит и ускоряете обмен веществ, процесс сжигание жира на 30%.