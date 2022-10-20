Сбежавшая в Израиль жена иноагента Пугачева бросила партнера в России: Алла, ну куда же?

Заграничные

скитания жены иноагента Аллы Пугачевой стали предметом обсуждения среди россиян с начала весны.

Кто-то осуждал поведение певицы, кто-то переживал за детей пары, которым нужно

ходить в школу, а кто-то занялся подсчетом финансов семейной четы.

Но беспокоится

поклонникам (или недоброжелателям) не о чем. Сбежавшая в Израиль жена иноагента

и Народная артистка РФ Алла Пугачева не осталась без финансовой поддержки.

Конечно, концерты она больше не дает, но у нее осталась доля в небольшом

бизнесе. Речь идет о бренде обуви и аксессуаров Alla Pugachova.

Сотрудничество с

производителем Алла Пугачева начала 25 лет назад. Сейчас продукцию можно найти

на маркетплейсах. Но, судя по слухам, отъезд артистки негативно повлиял на продажи.

Об этом рассказывает Мария Иваткина в ютуб-шоу “ГДЕньги”.

“Алла, ну

куда же ты умотала?”, — иронично начинает выпуск ведущая шоу. Так, она

спародировала надписи, которые появлялись на стене Останкино после отъезда Аллы

Пугачевой из России. По словам Марии, несмотря на все скидки, стоимость ботфортов

от Аллы Борисовны доходит до 20 тысяч рублей.

Получается, что,

уехав из страны, Алла Пугачева бросила своего бизнес партнера в России

самостоятельно переживать кризис. Испортив свою репутацию, была задета и

репутация обувного бренда. Увидев, какие комментарии пишут артистке в

социальных сетях, удивительно, что кто-то вообще заказывает ее обувь.